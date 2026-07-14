Grote brand in kringloopwinkel in Veldhoven, omgeving ruim afgezet

In een kringloopwinkel aan de Dorpstraat in Veldhoven is maandagnacht een grote brand uitgebroken. Naar verwachting is de brandweer nog wel even bezig met nablussen dinsdagochtend.

Voor zover bekend zijn er nog geen gewonden gevallen bij de brand. Bij de brand kwam heel veel rook vrij. Enkele omwonenden moesten uit voorzorg hun huizen verlaten.

Een groot deel rondom het pand is afgezet door de hulpdiensten. Meerdere panden zijn beschadigd geraakt. Het gebouw waarin de brand begon is instabiel, meldt de brandweer. Daarom mag niemand het pand in.

Grote brand

De brand werd rond twee uur 's nachts ontdekt. De vlammen sloegen al snel uit het pand. De brandweer kwam snel ter plaatse en schaalde direct op om het vuur beter te kunnen blussen.

Dat leek in het begin goed te gaan, want de brandweer had het vuur snel onder controle. Toch laaide het vuur daarna weer op. In het dak en het achterste deel van het pand brak opnieuw brand uit.

Er werden meerdere brandweerwagens en drie hoogwerkers ingezet om het vuur te bestrijden. Omdat de afvoerput in de straat verstopt raakte, lag er een grote plas water in de straat.

Kringloopwinkel

Voor het pand staat een benzinepomp, naast het pand een huis waarin arbeidsmigranten werken. Op 9 juli 2023 brak er ook al een grote brand uit in een kringloopwinkel in Veldhoven.