Eindhovense start-up voor CO2-verwijdering komt in Britse handen

De Eindhovense start-up Carbyon komt in Britse handen. Het bedrijf, dat een technologie heeft ontwikkeld die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt, wordt overgenomen door concurrent Airhive uit Londen.

Het is niet bekend hoeveel geld met de overname is gemoeid. Met de deal ontstaat volgens het Britse bedrijf een van de grootste Europese spelers op het gebied van direct air capture (DAC), een machine die CO2 direct uit de lucht haalt.

De sector voor CO2-verwijdering bereikt op dit moment de fase van commercialisering. Maar de vraag naar DAC en andere technologieën om koolstofdioxide uit de lucht te halen en de politieke steun ervoor zijn minder voorspelbaar geworden. De Amerikaanse overheid heeft de steun voor dit soort technologieën teruggeschroefd en private investeerders richten zich tegenwoordig meer op AI.

Daarnaast maakte Microsoft eerder dit jaar bekend zijn aankopen rond CO2-verwijdering te pauzeren. Het techbedrijf is de grootste afnemer ter wereld op dit gebied.

De afgelopen jaren zijn honderden bedrijven in CO2-verwijdering opgericht, waaronder bijna 150 DAC-bedrijven. Sommige bedrijven voor klimaattechnologie hebben nu moeite om kapitaal aan te trekken. "Het is simpelweg een zwaarder investeringsklimaat", vat Airhive-topman Rory Brown de situatie samen in een interview met persbureau Bloomberg.

Miljoeneninvestering

Carbyon is ooit als start-up ontstaan uit HighTechXL, een soort datingbedrijf voor ongebruikte technologieën en slimme koppen. Het bedrijf haalde in 2024 nog 15,3 miljoen euro op bij een investeringsronde. Destijds werkten er 45 medewerkers.