Mega luchtreiniger uit Eindhoven gaat straks de wereld over

Een nog onbekend bedrijfje uit Eindhoven kan in de toekomst een grote impact hebben. Het jonge bedrijf Carbyon haalde dinsdag 15,3 miljoen euro aan investeringen op. Als het plan slaagt, gaan we er later veel van merken. Het bedrijfje ontwikkelt op de High Tech Campus Eindhoven een enorme luchtreiniger die schadelijke CO2 uit de lucht haalt. Daarmee kan de klimaatverandering worden tegengegaan. "Zo kunnen we de schade een klein beetje terugdraaien."

Beatrix Bos heeft een klein feestje gevierd. Carbyon heeft nu in totaal al ruim 25 miljoen euro opgehaald bij investeerders. “We bouwen machines om CO2 uit de lucht te gaan halen. Het is best moeilijk zo'n machine te bouwen”, zegt Beatrix van het nog jonge bedrijf. Carbyon is als start-up ontstaan uit HighTechXL, een soort datingbedrijf voor ongebruikte technologieën en slimme koppen. “Wij hebben een idee, en daar zoeken we dan de juiste technologie én mensen bij. Daarmee starten we dan een nieuw bedrijf op”, vertelt directeur John Bell van die ideeënfabriek.

“Je krijgt de eerste maanden helemaal niks betaald."

De gedachte is simpel: “Wij richten bedrijfjes op die een groot maatschappelijk probleem op willen lossen. Denk aan klimaatverandering, energietransitie en gezondheidszorg.” Daarvoor snuffelt HighTechXL door zo’n duizend gebruikte en ongebruikte patenten per jaar. “Daar halen we er zo’n 10 tot 15 uit waar we evenveel nieuwe bedrijfjes omheen bouwen. We zoeken daarbij naar ondernemende mensen die heel graag een start-up willen bouwen. We bekijken zo’n 450 mensen per jaar en daar selecteren we er zo’n dertig van. Mensen van over de hele wereld komen hierheen om een bedrijfje mee op te starten.”

Directeur John Bell in de broedkamer van HightechXL (foto: Ferenc Triki)

Wie denkt snel rijk te kunnen worden, hoeft hier niet aan te kloppen. “Je krijgt de eerste maanden helemaal niks betaald, want je bent nog iets aan het ontwikkelen. Na zes maanden krijg je de meerderheid van de aandelen van het bedrijf. Als het tenminste goed gaat met het bedrijf. Pas als je geld ophaalt bij een investeerder, dan kun je jezelf een klein beetje salaris geven. Maar dan moet je niet denken aan een salaris zoals bij ASML.”

"Wij willen met één machine 50.000 kilo CO2 per jaar verwijderen.”

Garanties op succes zijn er niet. Twee derde van de beginnende bedrijfjes sneuvelt in het eerste jaar. “We halen er best wel wat start-ups uit, omdat er te weinig voortgang is of omdat er misschien eigenlijk niemand zit te wachten op dit product.” Interesse in Carbyon lijkt er zeker wel te zijn. Het bedrijf telt inmiddels 45 medewerkers. In een laboratorium op de High Tech Campus laat medewerker Beatrix Bos de testopstellingen zien. Foto’s maken is verboden, want de concurrentie mag niet wijzer gemaakt worden. LEES OOK: Dit filterapparaat haalt CO2 uit de lucht en Elon Musk gelooft erin

Een testopstelling van Carbyon (foto: Carbyon)

Binnenkort moet een voorbeeldmachine getest worden. Ze moeten zo groot als een rechtopstaande zeecontainer worden met een enorme reinigingskracht. Bomen kunnen de lucht van CO2 reinigen, maar deze machines nemen minder ruimte in en zijn veel sneller. Eén boom neemt tien tot veertig kilo CO2 per jaar op. "Wij willen met één machine 50.000 kilo CO2 per jaar verwijderen.” Dat is gemiddeld dus gelijk aan een bos met tweeduizend bomen. De opgevangen CO2 wordt opgeslagen in lege gasvelden of verwerkt in bijvoorbeeld beton.

"De eerste machines komen hier op de High Tech Campus."

De belangstelling van investeerders is niet voor niets zo groot. Deze machines helpen de klimaatverandering tegen te gaan. De ambities van Carbyon zijn enorm groot. De machines moeten over de hele wereld komen. “Wij willen in 2031 zo’n 50.000 machines per jaar produceren." Het bedrijf wil een grote speler in de regio Eindhoven worden. "Daar hebben we veel mensen en kennis voor nodig hebben." De High Tech Campus is zo een broedplaats voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Niet voor niets heeft Beatrix Bos van de luchtreinigers al een mooie locatie op het oog. "De eerste machines komen hier op de High Tech Campus."