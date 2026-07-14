Onrust na twee branden op rij in Etten-Leur, buurt wil maatregelen

Twee branden in korte tijd zorgen voor onrust bij bewoners van de Orgelhof in Etten-Leur. Maandagnacht woedde brand bij de voordeur van een huis. Twee weken eerder ging op de oprit van hetzelfde gezin al een auto in vlammen op. In beide gevallen onderzoekt de politie brandstichting.

“We wonen hier in de hofjes dicht op elkaar. Het gebeurt steeds ’s nachts”, verzucht een 33-jarige bewoonster. “Ik hoop dat ze snel iemand pakken.”

De voordeur is dichtgetimmerd, de brandvlekken van de vorige brand zitten nog op de oprit. “Ik krijg hier het schijt van”, zegt een 31-jarige buurtbewoner. “Ik heb kinderen. Dit is echt niet fijn.”

Schade

De brand was bij de voordeur en een deel van de voorgevel. Er is veel schade aan de buitenkant van het huis. Agenten die er als eerste waren, wisten met een brandblusser de grootste vlammen te doven.

Op het moment van de brand waren volgens de politie mensen thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In het huis zou een stel met in elk geval een volwassen zoon wonen. Zij waren dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Buurtbewoners hopen op maatregelen zoals extra surveillance of cameratoezicht. “Dan maar geen privacy. Dit is vreselijk! Wij slapen hier, hè!”, zegt een 45-jarige bewoner.

Voorrang

De politie begrijpt de zorgen en laat weten: “Er staat een afspraak dat er bij meldingen vanuit die straat met voorrang gereageerd wordt.” De gemeente Etten-Leur heeft nog niet kunnen reageren op vragen van Omroep Brabant over eventuele maatregelen in de straat.