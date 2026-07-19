Midden in de nacht wakker van de Vierdaagse, maar Mark regelt het allemaal

Mark Prinsen uit Helmond is een kalme vent, maar bij het organiseren van de Nijmeegse Vierdaagse komt zoveel kijken dat hij regelmatig midden in de nacht overeind schiet. "Dan vraag ik me af of ik niets vergeten ben. Dat schrijf ik dan nog snel even in mijn telefoon", lacht hij. Prinsen staat al twee jaar aan het hoofd van het organisatiebureau van de Vierdaagse, die dinsdag van start gaat.

En dus is Mark Prinsen druk bezig met deze 108e editie. De kelder van het organisatiebureau in Nijmegen staat vol met kratten en dozen. Administratie voor de 47.000 deelnemers, netjes geordend. Want iemand zal maar de verkeerde medaille krijgen. Als dat gebeurt, zijn Mark en zijn dertienkoppige team verantwoordelijk. En natuurlijk gaat er wel eens iets mis. "Maar meestal zijn het kleine foutjes waar de wandelaars niets van merken", zegt Mark. De Helmonder is geschoold in het organiseren van evenementen en werkte eerder voor een evenementenbureau in Nijmegen. Via die weg kwam hij terecht bij de Vierdaagse. Voor Mark is het een droombaan bij een topevenement. Het is een fulltimefunctie waar hij het hele jaar mee bezig is. "Veel mensen vragen me wat mijn echte baan is en denken dat ik dit erbij doe. Of dat ik vrijwilliger ben."

"De Vierdaagse vindt niet plaats op één locatie. Het evenement doorkruist elf gemeenten, drie provincies en vier veiligheidsregio's."

Maar de Nijmeegse Vierdaagse kun je volgens Mark bijna zien als een bedrijf. "Met 47-duizend klanten." Daar zijn dus professionals voor nodig. Niet alleen voor de administratie, maar ook voor het aanvragen van de vele vergunningen. "De Vierdaagse vindt niet plaats op één locatie. Het evenement doorkruist elf gemeenten, drie provincies en vier veiligheidsregio's." Kortom: een ingewikkeld samenspel, waarbij geen jaar hetzelfde is. Aan Mark de taak om de werkzaamheden van zijn team in goede banen te leiden.

Overigens moeten mensen Mark Prinsen niet verwarren met de marsleider die dinsdagochtend om vier uur het startschot geeft. "We hebben natuurlijk ook gewoon een bestuur. De voorzitter daarvan is de marsleider." Mark is vooral een man achter de schermen. Met telefoon in de hand loopt hij over de bloedhete bouwplaats, terwijl bouwvakkers zonder shirt de viptribune bouwen.

"Dan starten we bijvoorbeeld met de ticketverkoop. Voor 47.000 deelnemers."

"Mijn dagen zien er nu heel open uit. Ik ben vooral beschikbaar om zaken die niet goed lopen op te lossen. Maar we zijn ook bezig met de laatste puntjes op de i. We stellen de deelnemerslijsten samen, zodat iedereen het juiste startbewijs en uiteindelijk ook de juiste medaille krijgt." Maar hoe ziet een dag in januari er dan uit? "Dan starten we bijvoorbeeld met de ticketverkoop. Voor 47.000 deelnemers. Daar zitten heel veel regels aan vast, zoals het afstandsreglement. Alle reglementen evalueren we en stellen we in het najaar vast voor de volgende editie. Ook bepalen we dan de prijs van een ticket."

"Het weer ziet er goed uit voor dit jaar, maar we hebben nog een week te gaan"

Het evenement lijkt elk jaar hetzelfde ritme te hebben, maar volgens Mark is iedere editie anders. "We vragen jaarlijks aan de wandelaars wat we kunnen verbeteren of waar we kunnen innoveren. Vorig jaar hebben we een complete make-over van ons start- en finishterrein doorgevoerd. Vooral om de grote groep wandelaars na de finish beter te stroomlijnen en een schaduwrijke plek te bieden om uit te rusten. Dat was een heel groot project." Mark houdt ook altijd het weer in de gaten. De Vierdaagse heeft een eigen weerteam. "De Vierdaagse is in het verleden wel eens afgelast vanwege de hitte of ingekort door de omstandigheden. Maar we hebben ook te maken gehad met slecht weer en gevaar voor onderkoeling", zegt Mark. "Het ziet er goed uit voor dit jaar, maar we hebben nog een week te gaan." Pas twee dagen voor de start, op zondag, kan het weerteam een definitief advies geven.

Vierdaagse-verhalen Van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli wordt de Vierdaagse gelopen. De op een na grootste groep deelnemers komt uit onze provincie. Daarom lees je deze week iedere dag een bijzonder verhaal over Brabantse deelnemers. Op vrijdag 24 juli komt het iconische wandelevenement deels door Brabant. Omroep Brabant is die dag rond halftwaalf 's ochtends live aanwezig in Cuijk. Je volgt de uitzending via de website en app, onze social-mediakanalen en op Brabant+.