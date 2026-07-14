Chardonnay uit Brabant en zoektocht naar draagmoeder: dit gebeurde vandaag

2025 Was een prachtig wijnjaar voor Brabant en ook 2026 ziet er veelbelovend uit, zegt wijnboer Gilbert Zweep uit Etten-Leur. Daarnaast Michael Bennenbroek en Max Gruijters uit Someren zoeken al drie jaar naar een draagmoeder. Dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

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Een gezin dat vorig jaar naar Zwijndrecht verhuisde, zet de buurt volledig op zijn kop met intimidatie, bekraste auto's en rondscheurende fatbikes. De gemeente plaatst opnieuw een mobiele camera en regelt beschermd wonen voor de oudste zoon. Het gezin moet waarschijnlijk opnieuw verhuizen, al blijft dat vermoedelijk binnen Zwijndrecht. Lees hier het hele verhaal.

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Water uit sloten halen kan je flink duur komen te staan. Op veel plekken in Brabant geldt een verbod om water uit sloten en beken te halen vanwege de droogte. Waterschappen controleren streng en kunnen boetes, een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang uitdelen. Overtreders worden ook gemeld bij de NVWA, wat kan leiden tot minder subsidie voor agrarische bedrijven. Check het hier.

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Dan naar Tilburg. Tilburgse Kermis krijgt vijf nieuwe attracties. Vanaf vrijdag kunnen kermisliefhebbers terecht bij onder andere Jester, een Huss Booster die bezoekers alle kanten opslingert, en Infinity, een 65 meter hoge attractie op het Stadhuisplein. Voor wie van griezelen houdt: er komen twee nieuwe spookhuizen, waaronder Phantom Manor en Diablos Residenz. Lees hier hun verhaal.

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Er is ook nog wijnnieuws. Nederlandse wijn profiteert van klimaatverandering. Dankzij warmere, zonnigere zomers maakt de Nederlandse wijn grote kwaliteitssprong, vertelt wijnboer Gilbert Zweep uit Etten-Leur. Nederland heeft nu ongeveer het klimaat van de Elzas van twintig jaar geleden, waardoor druiven beter afrijpen en minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Zweep: "Misschien worden we nog wel een beter wijnland dan Frankrijk." Hier lees je zijn verhaal.

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Homostel zoekt al drie jaar naar draagmoeder. Michael en Max uit Someren hebben een diepe kinderwens, maar het vinden van een draagmoeder blijkt een moeilijke tocht. Het echtpaar heeft uitgebreide voorwaarden en wil de draagmoeder graag betrekken als bijzondere tante, maar bemiddeling is niet toegestaan. Ondanks de uitdagingen blijven ze positief: "We staan er positief in dat we iemand gaan vinden." Lees hun verhaal hier.