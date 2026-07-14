Toon Brood doodgeschoten in eigen huis: Hof Curaçao legt 15 jaar cel op

De 21-jarige Amon F. is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij doodslag op de Roosendaalse marechaussee Toon Brood (49). Eerder oordeelde de rechter dat hij 26 jaar de cel in moest.

Het Gemeenschappelijk Hof op het eiland sprak hem vrij van een tweede moordaanklacht, wegens gebrek aan bewijs. In juni kreeg hij nog 26 jaar celstraf , omdat de rechtbank beide zaken bewezen achtte.

F. ging in beroep omdat hij de straf te hoog vond. Hij wilde volgens het jeugdstrafrecht worden berecht, omdat hij destijds 19 jaar was, maar daar gaan de rechters niet in mee.

Straf valt fors lager uit

Het Openbaar Ministerie had in de beroepszaak opnieuw 26 jaar celstraf geëist. Door de vrijspraak in de tweede zaak, die draaide om het doodschieten van een 25-jarige man in september 2023, valt de straf fors lager uit.

Toon Brood werd op 31 mei 2024 tijdens een woningoverval op Curaçao doodgeschoten. Negen maanden eerder zou F. een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een uit de hand gelopen ruzie over gestolen vapes. Voor beide moorden was in eerste aanleg 28 jaar tegen hem geëist. De rechter veroordeelde hem tot 26 jaar cel.

Voor de moord op Brood werden nog drie mannen veroordeeld, maar behalve F. ging niemand in hoger beroep. Volgens F. hadden de anderen hem onder druk gezet om mee 'te gaan stelen'.