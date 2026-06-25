Toon Brood doodgeschoten in eigen huis: 26 jaar cel geëist in hoger beroep
Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft donderdag in hoger beroep 26 jaar gevangenisstraf geëist tegen Amon F. De 21-jarige man werd vorig jaar veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf voor twee moorden, waaronder die op de Roosendaalse marechaussee Toon Brood (49). Daar ging F. tegen in beroep.
Toon Brood werd op 31 mei 2024 tijdens een woningoverval op Curaçao doodgeschoten. Negen maanden eerder zou F. een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een uit de hand gelopen ruzie over gestolen vapes. Voor beide moorden was in eerste aanleg 28 jaar tegen hem geëist. De rechter veroordeelde hem tot 26 jaar cel.
F. is in hoger beroep gegaan omdat hij die straf onrechtvaardig vindt. Hij noemde de straf 'hoger dan mijn leeftijd' en vroeg om via het jeugdstrafrecht te worden berecht. Het OM ziet daar geen reden voor en dus blijft de eis hetzelfde als de veroordeling.
Het OM verwijt F. dat hij tot nu toe geen openheid van zaken geeft over beide zaken en dat hij daarmee zijn eigen rol zo klein mogelijk probeert te houden. Uit camerabeelden bleek dat F. samen met een andere man iets voor middernacht in de tuin van het huis van Toon sprong terwijl hij gewapend en gemaskerd was.
Tienerzoon lag te slapen tijdens overval
F. zegt niet te hebben geschoten. Ook zou hij niet hebben meegedaan met het bedreigen van Sonja, de vrouw van Toon, en het doorzoeken van het huis naar waardevolle spullen, nadat de marechaussee was doodgeschoten. Daarbij werd onder meer gezocht in de slaapkamer van de tienerzoon, terwijl die daar lag te slapen.
"Ik was wel in het huis, maar heb niet veel gedaan", zegt F. over de avond van de moord. "Wat er gebeurd is met de meneer was niet mijn bedoeling. Ik wil daarvoor excuses aanbieden." In de andere moordzaak ontkent hij elke betrokkenheid. Volgens hem hebben anderen onjuiste verklaringen over hem afgegeven.
Uit gesprekken met een psycholoog en psychiater blijkt dat F. geen stoornissen heeft, maar wel antisociale trekken en moeite heeft om relaties met anderen aan te gaan.
'Een grote nachtmerrie'
De vrouw van Toon was ook aanwezig bij de zitting. Om haar heen zaten verschillende oud-collega's van Toon, gekleed in uniform. Bij een eerdere zitting vertelde Sonja dat 'wat er die avond is gebeurd, is een grote nachtmerrie'. “Ze zijn letterlijk over lijken gegaan, want ze hebben alle drie gezien dat het schot op mijn man raak was. Ze hebben Toon horen kreunen en vechten voor zijn leven."
Voor de moord op Brood werden nog drie mannen veroordeeld, maar behalve F. ging niemand in hoger beroep. Volgens F. hadden de anderen hem onder druk gezet om mee 'te gaan stelen'.
Op 16 juli doet het gerechtshof uitspraak in de zaak.