Toon Brood doodgeschoten in eigen huis: 26 jaar cel geëist in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft donderdag in hoger beroep 26 jaar gevangenisstraf geëist tegen Amon F. De 21-jarige man werd vorig jaar veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf voor twee moorden, waaronder die op de Roosendaalse marechaussee Toon Brood (49). Daar ging F. tegen in beroep.

Toon Brood werd op 31 mei 2024 tijdens een woningoverval op Curaçao doodgeschoten. Negen maanden eerder zou F. een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een uit de hand gelopen ruzie over gestolen vapes. Voor beide moorden was in eerste aanleg 28 jaar tegen hem geëist. De rechter veroordeelde hem tot 26 jaar cel. F. is in hoger beroep gegaan omdat hij die straf onrechtvaardig vindt. Hij noemde de straf 'hoger dan mijn leeftijd' en vroeg om via het jeugdstrafrecht te worden berecht. Het OM ziet daar geen reden voor en dus blijft de eis hetzelfde als de veroordeling. Het OM verwijt F. dat hij tot nu toe geen openheid van zaken geeft over beide zaken en dat hij daarmee zijn eigen rol zo klein mogelijk probeert te houden. Uit camerabeelden bleek dat F. samen met een andere man iets voor middernacht in de tuin van het huis van Toon sprong terwijl hij gewapend en gemaskerd was.