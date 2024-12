Toon Brood (49) in eigen huis doodgeschoten: tot 28 jaar celstraf geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft tot 28 jaar gevangenisstraf geëist tegen vier mannen voor de moord op marechaussee Toon Brood uit Roosendaal. Het 49-jarige slachtoffer werd in de nacht van 31 mei in zijn huis op het eiland doodgeschoten.

Tegen Amon F. (20) is 28 jaar geëist. Aivano M. (23) zou twintig jaar de cel in moeten en Claverzjion N. (26) achttien jaar. Tegen Glennson Z. (27) is vijf jaar geëist. Tegen F. werd een hoge straf geëist, omdat ook zijn rol is meegenomen bij een moord in september 2023.

De officier van justitie noemde Toon Brood ‘een verbinder die het beste voor had met het eiland’. Hij vroeg om een forse straf als vergelding en ook om de samenleving te beschermen. De rechter doet op 29 januari uitspraak

Brood werd tijdens een woningoverval doodgeschoten. Zijn vrouw Sonja en hun inmiddels 12-jarige zoon waren toen ook in het huis aan de Reigerweg, maar ze bleven ongedeerd. Ze woonden de zitting ook bij. Broods weduwe maakte van die gelegenheid gebruik door de vloer aan te vegen met de verdachten. "Wat er die avond is gebeurd, is een grote nachtmerrie”, vertelde ze toen ze het woord mocht nemen van de rechter.