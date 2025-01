Toon Brood (49) in eigen huis doodgeschoten: tot 26 jaar cel voor 4 daders

De rechtbank op Curaçao heeft woensdag gevangenisstraffen tot 26 jaar opgelegd tegen vier mannen voor de moord op marechaussee Toon Brood uit Roosendaal. Het 49-jarige slachtoffer werd vorig jaar mei tijdens een woningoverval in zijn huis op het eiland doodgeschoten. De rechter in Willemstad noemde de daders 'meedogenloos'.

Amon F. (20) kreeg 26 jaar gevangenisstraf, tegen hem was 28 jaar geëist. Hij heeft negen maanden voor de dood van Brood een 25-jarige man doodgeschoten. Volgens de rechter is bewezen verklaard dat Aivano M. (23) Brood heeft doodgeschoten in diens eigen huis. Hij kreeg 18 jaar opgelegd, tegen hem was 20 jaar geëist. Claverzjion N. (26) kreeg zestien jaar cel, tegen hem was achttien jaar geëist.

Tegen de chauffeur Glennson Z. (27) is vijf jaar geëist, maar hij kreeg dertig maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. Hij zat tijdens de moord in een auto en was volgens de rechter niet medeplichtig aan de moord.

Grensbewaking

Toon Brood leefde met zijn gezin op Curaçao. Hij was juist naar Curaçao was vertrokken om het eiland veiliger te maken: “We zijn naar het eiland gekomen voor mijn mans werk en om de grens te bewaken", vertelde Broods vrouw tijdens de zitting eind december vorig jaar.