Toon Brood thuis doodgeschoten: Hof geeft moordenaar fors minder cel

De 21-jarige Amon F. is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij de doodslag op de Roosendaalse marechaussee Toon Brood (49). Eerder oordeelde de rechter dat hij 26 jaar de cel in moest.

F. ging in hoger beroep omdat hij de straf te hoog vond. Hij wilde volgens het jeugdstrafrecht worden berecht, omdat hij destijds 19 jaar was, maar daar gingen de rechters niet in mee.

De straf valt lager uit, omdat het Gemeenschappelijk Hof op Curaçao F. heeft vrijgesproken van een tweede moordaanklacht wegens gebrek aan bewijs. Die zaak draaide om het doodschieten van een 25-jarige man in september 2023. Deze zaak werd samen behandeld met de moord op Toon Brood. Mede daardoor kwam de rechtbank in juni uit op een gevangenisstraf van 26 jaar .

Toon Brood werd op 31 mei 2024 tijdens een woningoverval op Curaçao doodgeschoten. De tweede moord waarvan F. werd vrijgesproken, zou negen maanden eerder hebben plaatsgevonden. Volgens het Openbaar Ministerie schoot hij toen een 25-jarige man dood na een uit de hand gelopen ruzie over gestolen vapes.

Ook drie anderen veroordeeld

Voor de moord op Brood werden ook drie andere mannen veroordeeld. Anders dan F. gingen zij niet in hoger beroep. Volgens F. hadden de andere verdachten hem onder druk gezet om mee 'te gaan stelen'.

Volgens het hof was F. weliswaar niet degene die het dodelijke schot op Brood heeft gelost, maar heeft hij wel als medepleger aan de overval deelgenomen en had hij een vuurwapen bij zich.

De echtgenote van Brood zou door de overvallers zijn 'belet om hulp te verlenen aan haar man, terwijl de overvallers ondertussen doorgingen met het zoeken naar waardevolle goederen'.

Zijn vrouw Sonja Brood, die bij de eerdere zittingen aanwezig was in de rechtszaal, was dinsdag niet op Curaçao en hoorde de uitspraak van het hof via een videoverbinding. Het hof heeft aan haar en haar zoon een schadevergoeding toegekend.