Binnenstad overspoeld met attracties: opbouw Tilburgse Kermis begonnen

De Tilburgse Kermis begint officieel pas vrijdag, maar voor de grote liefhebbers was er dinsdagmiddag al genoeg te zien. De eerste vrachtwagens met achtbaanonderdelen en andere attracties reden toen al de afgezette binnenstad in. “Ik vind de opbouw het leukste van de kermis", stelt liefhebber Theo Bos uit Vught.

Op de hoek van de Spoorlaan wordt de allereerste attractie van de Tilburgse Kermis opgebouwd. Met z’n fiets aan de hand staat Theo toe te kijken. “Ik vind al die techniek magnifiek. Het begint met een volle vrachtwagen en een paar dagen later is het terrein vol, en die vrachtwagen leeg.” Niet veel verderop staat Emiel Boer druk te bellen. Hij is beelden aan het maken voor zijn YouTube-kanaal Parkrides en krijgt nu net door dat de eerste onderdelen van een achtbaan de stad binnenrijden. “Sorry hoor, maar ik moet het allemaal wel scherp in de gaten houden”, lacht hij.

“Het is geweldig om te zien hoe nauwkeurig alles in elkaar gezet wordt.”

Als hij toch even de tijd heeft gevonden, vertelt hij wat hij zo leuk vindt aan de opbouw van de Tilburgse Kermis. “Het is geweldig om te zien hoe nauwkeurig alles in elkaar gezet wordt. Al hou ik ook van lekker mensen kijken en zal ik ook zeker een braadworstje eten.”

Hoe verder de middag vordert, hoe meer vrachtwagens er de binnenstad inrijden en hoe drukker het wordt. Met uiterste precisie worden de wagens op exact de juiste plek gezet. Iets wat op veel bekijks kan rekenen. “Wij komen helemaal uit Zuid-Limburg en wilden na twintig jaar Tilburgse Kermis ook wel eens wat zien van de opbouw”, vertellen twee mannen die in de schaduw staan te kijken. Het is voor beide heren de eerste keer bij de opbouw. “We komen de gezelligheid opzoeken en kijken hoe alles in zijn werk gaat hier. Normaal zien we de Tilburgse Kermis alleen als alles al draait.”

“Het is behoorlijk dringen om alles precies op de juiste plek te krijgen.”

Ook een man en een vrouw uit Schijndel zijn samen met hun kleinzoon naar Tilburg getrokken om de opbouw te aanschouwen. “We zijn eerst naar de Beekse Bergen geweest”, vertelt het jongentje enthousiast. “En nu zijn we hier aan het kijken. Opa zegt altijd dat het dan ‘knokken’ is.” Zijn opa vult aan: “Ja, daarmee bedoel ik dat het behoorlijk dringen is om alles precies op de juiste plek te krijgen.” Ondertussen staat Lex Lemmens zijn ogen uit te kijken als de Aeronaut, een zweefmolen van wel tachtig meter hoog, uitgeladen wordt. “Ik ben zelf nogal een techneut en vind het prachtig om te zien hoe al deze attracties worden gebouwd. Dat ze telkens in elkaar gezet en weer uit elkaar gehaald moeten worden, vind ik bijzonder.” Voor Lemmens is het kijken bij de opbouw niet nieuw. “Ik kom al sinds mijn jeugd kijken. Maar de kermis is tegenwoordig wat luid voor mij en daarom zijn de op- en afbouw voor mij de twee hoogtepunten.” Hier vind je alle verhalen over de Tilburgse Kermis.