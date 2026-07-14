Waterschap pompt maand eerder overlevingswater in beken om natuur te redden

De droogte in Brabant dwingt de waterschappen nu al tot actie om te voorkomen dat beken droogvallen. Een maand eerder dan vorig jaar wordt al extra overlevingswater in verschillende bekeken gepompt om dieren die in het water leven te redden. Met een klein laagje extra water moeten bijzondere soorten zoals de beekprik, rivierdonderpad en beekrombout de droge periode overleven.

De afgelopen weken is het opnieuw tropisch warm in Brabant. Daardoor zakken de waterpeilen in de beken snel. Vooral natuurrijke beken zijn kwetsbaar, omdat veel planten en dieren afhankelijk zijn van schoon, stromend water. Waterschap De Dommel pompt nu extra water uit nabijgelegen grondwaterputten in de Beerze en de Beekloop. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maar om precies genoeg water om de stroming in de beek op gang te houden. Een beetje water maakt groot verschil

In de Beerze, in natuurgebied de Kampina, draait de pomp inmiddels. Het extra water voorkomt dat de stroming wegvalt. Dat is belangrijk, want stromend water zorgt voor voldoende zuurstof voor vissen en andere waterdieren. Ook in de Beekloop bij Bergeijk wordt extra water ingebracht om te voorkomen dat de beek helemaal droog komt te staan. Volgens het waterschap zijn juist deze beken waardevol, omdat er bijzondere soorten leven.