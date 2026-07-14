Waterschap pompt maand eerder overlevingswater in beken om natuur te redden
De droogte in Brabant dwingt de waterschappen nu al tot actie om te voorkomen dat beken droogvallen. Een maand eerder dan vorig jaar wordt al extra overlevingswater in verschillende bekeken gepompt om dieren die in het water leven te redden. Met een klein laagje extra water moeten bijzondere soorten zoals de beekprik, rivierdonderpad en beekrombout de droge periode overleven.
De afgelopen weken is het opnieuw tropisch warm in Brabant. Daardoor zakken de waterpeilen in de beken snel. Vooral natuurrijke beken zijn kwetsbaar, omdat veel planten en dieren afhankelijk zijn van schoon, stromend water.
Waterschap De Dommel pompt nu extra water uit nabijgelegen grondwaterputten in de Beerze en de Beekloop. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maar om precies genoeg water om de stroming in de beek op gang te houden.
Een beetje water maakt groot verschil
In de Beerze, in natuurgebied de Kampina, draait de pomp inmiddels. Het extra water voorkomt dat de stroming wegvalt. Dat is belangrijk, want stromend water zorgt voor voldoende zuurstof voor vissen en andere waterdieren.
Ook in de Beekloop bij Bergeijk wordt extra water ingebracht om te voorkomen dat de beek helemaal droog komt te staan. Volgens het waterschap zijn juist deze beken waardevol, omdat er bijzondere soorten leven.
Maand eerder dan vorig jaar
De situatie is volgens dagelijks bestuurslid Mado Ruijs zorgelijk. “Het is helaas nodig dat we nu een maand eerder dan vorig jaar starten met het oppompen van grondwater om kwetsbare natuur te redden,” zegt ze. “Dat voelt tegenstrijdig, maar het is nodig om soorten zoals de kopvoorn en beekprik de droogte te laten overleven.”
Ruijs benadrukt dat Brabant anders met water moet omgaan. “We moeten regenwater zo lang mogelijk vasthouden. De Brabantse bodem moet weer een spons worden. Ook zijn er meer buffergebieden nodig.”
Ook Waterschap Aa en Maas grijpt in
Ook Waterschap Aa en Maas neemt maatregelen vanwege de droogte. Door het lage waterpeil stroomt er te weinig water door de Leijgraaf naar de Wambergse Beek.
Daarom wordt tijdelijk gezuiverd afvalwater toegevoegd om de beek en omliggende sloten van water te voorzien. Het water komt van de rioolwaterzuivering in Heeswijk-Dinther en wordt via de Hazelbergse Loop aangevoerd.
De maatregel helpt om de waterstanden op peil te houden, maar heeft ook gevolgen. De waterkwaliteit is tijdelijk minder goed. Het water mag daarom voorlopig niet worden gebruikt als drinkwater voor vee en er mag niet in worden gerecreëerd.
Zodra de Wambergse Beek weer voldoende water heeft, stopt het waterschap met deze tijdelijke oplossing.
Elke druppel telt
De waterschappen roepen inwoners, boeren en bedrijven op om zuinig om te gaan met water. “Het maakt écht verschil als we allemaal spaarzaam omgaan met water,” zegt Ruijs. “Niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door. Zo zorgen we er samen voor dat we over voldoende water beschikken, nu en in de toekomst.”