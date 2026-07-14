Vijf jaar na overstromingen bieden Bert en Karin nog steeds hulp in België
Het is dinsdag vijf jaar geleden dat delen van Limburg, België en Duitsland werden getroffen door zware overstromingen. Bert (72) en Karin (68) de Jonge uit Geldrop rijden nog steeds iedere maand naar het Belgische Wallonië om hulp te bieden.
In juli 2021 leidde extreme regenval tot zware overstromingen in onder andere Zuid-Limburg, België en Duitsland. In Duitsland kwamen 188 mensen om het leven, in België 41.
Toen de watersnoodramp net voorbij was, schoten Bert en Karin meteen te hulp in Nederland. Later zagen ze op Facebook een oproep van een man uit de Belgische stad Tongeren. Hij had babyspullen en een ledikantje nodig. Bert en Karin besloten erheen te rijden.
Na die ene rit volgden er meer en meer. "In het begin gingen we twee à drie keer in de week. Het laatste half jaar gaan we één of twee keer in de maand, omdat de benzine zo duur is geworden", vertelt Karin.
Geen hulp van de overheid
Maar waarom stopt een gepensioneerd stel uit Geldrop al vijf jaar zoveel tijd, geld en moeite in het helpen van mensen in Wallonië? Het is ten slotte een rit van 2,5 uur, ze betalen de meeste hulpgoederen tegenwoordig zelf en zijn al veel geld kwijt aan benzine en reparatiekosten van hun busje, die door de slechte wegen al meer dan zes keer kapot is gegaan.
Voor Bert en Karin is het hartstikke logisch. "De mensen in Wallonië hebben nog zoveel last van de ramp. En de regering daar doet, in tegenstelling tot de Nederlandse overheid, helemaal niks", legt Karin uit. "Wij hebben het ook niet per se breed, maar we hebben het wel beter dan zij. Dan eten wij maar een boterham minder."
Flinke gevolgen
In totaal was er in België voor ruim 2,5 miljard euro aan schade en de gevolgen daarvan zijn in Wallonië nog steeds goed zichtbaar. Karin: "Huizen zijn nog steeds vochtig, waardoor meubels en apparaten het niet lang volhouden. Een half jaar geleden kregen kinderen nog steeds les in noodgebouwen. Sommige huizen staan er zelfs nog precies zo bij als vijf jaar geleden."
De mensen in het getroffen gebied waren al niet rijk, maar doordat ze weinig tot niks van de overheid en verzekeringen krijgen, is het heel moeilijk om het normale leven weer op te pakken.
In het begin brachten Bert en Karin van alles mee, zoals eten, meubels, verf, wasmachines, speelgoed en kleding. Ze nemen nu vooral nog spullen als shampoo en wasmiddel mee. "Daar bezuinigen mensen op als hun kosten stijgen."
Mentale schade
Buiten de materiele en financiële schade, zorgt de ramp ook nog steeds voor gezondheidsproblemen. Mensen hebben bijvoorbeeld last van hun longen.
Ook mentaal is het nog zwaar. "Als zoiets in Nederland gebeurt, krijgen mensen daar hulp bij. Daar gebeurt er niks, er wordt niet over gepraat. Maar als het hard regent of onweert zijn mensen bang en als ze overstromingen op tv zien zappen ze weg."
Niet stoppen
Ondanks dat het Karin en Bert veel kost om te helpen, denken ze er niet aan om te stoppen. "We stoppen pas als er goede hulp komt vanuit België. Ze hebben zoveel verloren, ik heb er met tranen in mijn ogen rondgelopen. Maar de dankbaarheid, warmte en vriendschap die wij van ze terugkrijgen, is veel waard."