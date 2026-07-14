Vijf jaar na overstromingen bieden Bert en Karin nog steeds hulp in België

Het is dinsdag vijf jaar geleden dat delen van Limburg, België en Duitsland werden getroffen door zware overstromingen. Bert (72) en Karin (68) de Jonge uit Geldrop rijden nog steeds iedere maand naar het Belgische Wallonië om hulp te bieden.

In juli 2021 leidde extreme regenval tot zware overstromingen in onder andere Zuid-Limburg, België en Duitsland. In Duitsland kwamen 188 mensen om het leven, in België 41. Toen de watersnoodramp net voorbij was, schoten Bert en Karin meteen te hulp in Nederland. Later zagen ze op Facebook een oproep van een man uit de Belgische stad Tongeren. Hij had babyspullen en een ledikantje nodig. Bert en Karin besloten erheen te rijden. Na die ene rit volgden er meer en meer. "In het begin gingen we twee à drie keer in de week. Het laatste half jaar gaan we één of twee keer in de maand, omdat de benzine zo duur is geworden", vertelt Karin. Geen hulp van de overheid

Maar waarom stopt een gepensioneerd stel uit Geldrop al vijf jaar zoveel tijd, geld en moeite in het helpen van mensen in Wallonië? Het is ten slotte een rit van 2,5 uur, ze betalen de meeste hulpgoederen tegenwoordig zelf en zijn al veel geld kwijt aan benzine en reparatiekosten van hun busje, die door de slechte wegen al meer dan zes keer kapot is gegaan.

Voor Bert en Karin is het hartstikke logisch. "De mensen in Wallonië hebben nog zoveel last van de ramp. En de regering daar doet, in tegenstelling tot de Nederlandse overheid, helemaal niks", legt Karin uit. "Wij hebben het ook niet per se breed, maar we hebben het wel beter dan zij. Dan eten wij maar een boterham minder."

In Wallonië is de schade vijf jaar na de overstroming nog steeds goed zichtbaar (foto: Bert de Jonge)







