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29-jarige man opgepakt in onderzoek naar overlijden in flat Tilburg

Vandaag om 09:34 • Aangepast vandaag om 10:54
Groot politieonderzoek in appartementen in Tilburg na overlijden persoon (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Groot politieonderzoek in appartementen in Tilburg na overlijden persoon (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

De politie heeft een man opgepakt na het overlijden dinsdag van een persoon in een appartement aan de Overloonstraat in Tilburg. De aangehouden man is een 29-jarige Tilburger, meldt de politie. De arrestatie was volgens de politie nodig om de toedracht verder te onderzoeken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kwam dinsdag na een reanimatie ter plaatse en onderzoekt woensdag nog steeds wat er precies in het huis is gebeurd.

"Daarbij staan alle scenario's nog open. Het is dan ook nog niet vastgesteld of er sprake is van een misdrijf", meldt de politie op sociale media.

Groot onderzoek
Er vond dinsdag groot onderzoek plaats bij de flat. Bij het gebouw waren de hele dag specialisten van Forensische Opsporing bezig. 

Er stonden ook zwarte schermen rond een deel van het appartement, naast een vrachtwagen van de Forensische Opsporing.

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