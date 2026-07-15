29-jarige man opgepakt in onderzoek naar overlijden in flat Tilburg

De politie heeft een man opgepakt na het overlijden dinsdag van een persoon in een appartement aan de Overloonstraat in Tilburg. De aangehouden man is een 29-jarige Tilburger, meldt de politie. De arrestatie was volgens de politie nodig om de toedracht verder te onderzoeken.

De politie kwam dinsdag na een reanimatie ter plaatse en onderzoekt woensdag nog steeds wat er precies in het huis is gebeurd.

"Daarbij staan alle scenario's nog open. Het is dan ook nog niet vastgesteld of er sprake is van een misdrijf", meldt de politie op sociale media.

Groot onderzoek

Er vond dinsdag groot onderzoek plaats bij de flat. Bij het gebouw waren de hele dag specialisten van Forensische Opsporing bezig.

Er stonden ook zwarte schermen rond een deel van het appartement, naast een vrachtwagen van de Forensische Opsporing.