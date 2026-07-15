Grote brand in kringloopwinkel Veldhoven: politie vermoedt brandstichting

De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant.

De brand brak 's nachts rond twee uur uit in de winkel aan de Dorpstraat. De brandweer kwam snel ter plaatse en schaalde direct op om het vuur beter te kunnen blussen.

Een groot gebied rond het pand werd afgezet door de hulpdiensten. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand. De brandweer is dinsdag lang bezig geweest om de brand te blussen. Later op de dag laaide de brand zelfs weer kort op.

Kringloopwinkel

Voor het pand staat een benzinepomp, naast het pand een huis waarin arbeidsmigranten wonen. De kringloopwinkel was de afgelopen tijd gesloten. Op 9 juli 2023 brak er ook al een grote brand uit in een kringloopwinkel in Veldhoven.