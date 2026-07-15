Jeffrey (26) bouwde deze game met Corsowagens: ‘Duizenden uren gebouwd’

Bloemencorsowagens schitteren vanaf nu ook in een game. Duizenden uren werkte Jeffrey van der Wal (26) uit Zevenbergen eraan. Je kunt je eigen wagens bouwen en optochten rijden in het computerspel. “Echt heel trots.”

De echte wagen is al drie jaar geleden gesloopt. Toch rijdt de beroemde badeendjes-wagen van buurtschap ’t Kapelleke digitaal nog rondjes, met een laaiend enthousiast publiek. “Je kunt alles aanpassen wat je wil”, laat Jeffrey trots zien. Eerder maakte Jeffrey al ’s werelds eerste carnavalsgame. Die kreeg niet alleen lof in Brabant, maar maakte ook internationaal furore, met spelers uit België, Duitsland, Italië en zelfs de Verenigde Staten. “Daar hebben ze Mardi Gras”, verklaart Jeffrey.

De badeendjes in de bouwhal van de game.

Cultuur

Duizenden mensen zijn verknocht aan het spel Carnaval Simulator. Sinds deze week is er een gratis update: een speciale bloemencorsoversie. “Het is echt cultuur. Ik kreeg heel vaak vragen van mensen die corsowagens wilden bouwen. Nu kan het”, zegt hij met twinkelende oogjes. Het hele spel maakt Jeffrey op zijn slaapkamertje. Dat doet hij naast zijn baan als programmeur. En hoe kan het ook anders: hij is ook carnavalswagenbouwer in Breda. Dan verruilt hij zijn toetsenbord voor een kwast.

De échte badeendjes (archieffoto: Marcel van Dorst/Eye4images).