Jeffrey (26) bouwde deze game met Corsowagens: ‘Duizenden uren gebouwd’
Bloemencorsowagens schitteren vanaf nu ook in een game. Duizenden uren werkte Jeffrey van der Wal (26) uit Zevenbergen eraan. Je kunt je eigen wagens bouwen en optochten rijden in het computerspel. “Echt heel trots.”
De echte wagen is al drie jaar geleden gesloopt. Toch rijdt de beroemde badeendjes-wagen van buurtschap ’t Kapelleke digitaal nog rondjes, met een laaiend enthousiast publiek. “Je kunt alles aanpassen wat je wil”, laat Jeffrey trots zien.
Eerder maakte Jeffrey al ’s werelds eerste carnavalsgame. Die kreeg niet alleen lof in Brabant, maar maakte ook internationaal furore, met spelers uit België, Duitsland, Italië en zelfs de Verenigde Staten. “Daar hebben ze Mardi Gras”, verklaart Jeffrey.
Cultuur
Duizenden mensen zijn verknocht aan het spel Carnaval Simulator. Sinds deze week is er een gratis update: een speciale bloemencorsoversie. “Het is echt cultuur. Ik kreeg heel vaak vragen van mensen die corsowagens wilden bouwen. Nu kan het”, zegt hij met twinkelende oogjes.
Het hele spel maakt Jeffrey op zijn slaapkamertje. Dat doet hij naast zijn baan als programmeur. En hoe kan het ook anders: hij is ook carnavalswagenbouwer in Breda. Dan verruilt hij zijn toetsenbord voor een kwast.
Oproep
De wagens zijn gemaakt met toestemming van de bouwers, verzekert Jeffrey. Sterker nog: ze vragen er zelfs om. Of ze bouwen hun eigen wagens zelf in het spel. En dus doet de creatieveling nog maar een oproep voor Dahlia-tikkers die hun wagen wel digitaal willen vereeuwigen. “Iedereen mag zich melden.”
"Hoe leuk is dit! Dit kunnen we alleen maar toejuichen", reageert Lennart Schrauwen, woordvoerder van Corso Zundert. "Creativiteit zit bij de jeugd, leuk als ons corso ook gamers inspireert."
Wie denkt dat Jeffrey na de lancering kan rusten, heeft het mis. Nieuwe updates, nieuwe wagens: het publiek hunkert naar meer. Hij lacht: “Je bent nooit klaar.”