Zomerweer houdt aan en natuurbegraafplaats populair: dit mag je niet missen

Het zomerweer houdt nog even aan, begraven in de natuur is populair en gratis in attracties van de Tilburgse Kermis. Deze vijf verhalen moet je woensdag gelezen hebben.

Het zomerweer houdt nog even stand in Brabant. Na een paar dagen van rond de 30 graden draait de temperatuur dit weekend terug naar 20 tot 24 graden. Woensdag en donderdag is het nog volop zomers met veel zon, maar de nacht van woensdag op donderdag wordt broeierig door de hoge luchtvochtigheid. Vanaf vrijdag zorgt een noordwestenwind voor verkoeling, al blijft het met 25 tot 28 graden nog steeds warm. Regen blijft voorlopig uit, maar de nachten worden aangenamer met temperaturen tussen 14 en 17 graden. Lees hier het volledige weerbericht.

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De plotselinge dood van acteur Cees Geel heeft De Bevers diep geraakt. De 61-jarige acteur die dinsdag overleed aan een hartstilstand, was jarenlang de stem van hun populaire realityserie. Kees de Bever vertelt hoe Geel hun verhalen met zijn unieke timing en nuchtere toon tot iets bijzonders maakte. Ondanks zijn grote rol in hun succes hebben John en Kees hem nooit persoonlijk ontmoet. Ook PSV, waar Geel een trouwe supporter van was, staat stil bij zijn overlijden. Check het verhaal hier.

Win vrijdag gratis toegang tot alle attracties op de Tilburgse Kermis met de Gouden Kermispas. Omroep Brabant geeft deze exclusieve pas weg tijdens een live-uitzending op donderdag om 18:00 uur. Kijkers kunnen meedoen door vragen te beantwoorden via een QR-code of op Facebook. De winnaar mag op openingsdag in alle deelnemende attracties én telkens een begeleider meenemen. De uitzending is te volgen via Brabant+, tv en Facebook. Hier lees je hoe je mee kunt doen.

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Verdwijnt de naam Prins Bernhard uit het straatbeeld van Den Bosch? Historicus Frans van Gaal en SP-raadslid Bram Roovers willen de Prins Bernhardstraat hernoemen naar wetenschapper Jacob Moleschott. Deze Bossche arts en filosoof werd in 1822 geboren en bouwde een invloedrijke carrière op in Itali, maar is in zijn geboortestad nog relatief onbekend. De SP dient tijdens de volgende raadsvergadering een motie in voor de naamsverandering, omdat volgens Roovers een straatnaam iemand eert en Prins Bernhard dat niet verdient vanwege zijn NSDAP-lidmaatschap. Lees het verhaal hier.

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