Tot tien uur geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch door aanrijding

Tussen Den Bosch en Tilburg rijden tot tien uur 's avonds geen treinen. Dat komt door een aanrijding op het spoor.

Het is nog niet bekend of de NS bussen inzet. Reizigers kunnen gebruikmaken van de reguliere lijnbussen tussen Den Bosch en Tilburg. Omreizen kan ook met de sprinter via Boxtel of met de intercity via Eindhoven.

Dinsdag was er ook al een aanrijding, toen tussen Eindhoven en Boxtel. De storing had grote gevolgen voor reizigers tussen Eindhoven en Den Bosch en tussen Eindhoven en Tilburg. Mensen moesten in de hitte lang wachten op een bus.