Eigenaar Clous Mode na brand in Den Bosch: 'Alle goederen afgeschreven'

Alle goederen van Clous Mode zijn afgeschreven nadat het magazijn en de winkel in Den Bosch werden getroffen door een brand. Dat vertelt eigenaar Bobby Clous in een video op Facebook.

De brand ontstond op vrijdagochtend 3 juli in het magazijn in de binnenstad van Den Bosch. Het magazijn zit aan de Schapenmarkt en loopt door naar de winkel aan de Snellestraat.

Volledige voorraad verloren

De schade aan het magazijn en de winkel is aanzienlijk. "De brand is zo significant geweest, dat alle goederen, inclusief een stuk nieuwe collectie, helaas helemaal zijn afgeschreven", vertelt Clous in de video.

Het personeel werkt hard om de webshop zo snel mogelijk weer online te krijgen. "Dat zal best een poos gaan duren." Ook kijkt het team of er een ruimte kan worden gehuurd waar de nieuwe collectie alsnog verkocht kan worden.

Dank voor de steun

Clous bedankt in de video zijn klanten voor de steunbetuigingen die hij en zijn personeel hebben gekregen. "Dat vinden we echt bijzonder."

Klanten kunnen ondertussen nog wel terecht bij de filialen in Waalwijk en Eindhoven.