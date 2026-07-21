Zo groeide Tilburgse Kermis van wat kraampjes tot een kilometerslang lint

Het is de grootste kermis van de Benelux en liefhebbers komen er van heinde en verre voor naar Tilburg. Maar waarom is nou juist de Tilburgse kermis zo enorm uitgegroeid? Dat heeft alles te maken met het ontstaan van de stad.

Het allereerste document waarin de 'Tilborchse kermisse' wordt genoemd, stamt uit het jaar 1567. Het zag er toen natuurlijk wel ietsje anders uit dan nu. Geen hoge zweefmolens en rondslingerende attracties. Het draaide om gebakskraampjes, snuisterijen, volksspelen en boerenhandel. In de jaren tachtig werd de kermis aangevuld met kijkattracties van reizigers, zoals 'De dikste dame van Amerika', een tent met mensen met lichamelijke afwijkingen en shows met krokodillen en slangen. Langzaam werd de kermis een steeds groter evenement. De jaren daarna groeide het uit tot een van de grootste van Europa.

Dat komt doordat de stad Tilburg een soort versplintering was van oude dorpskernen. Deze kernen zijn in de loop der jaren aan elkaar vast geklonterd, waardoor je veel lange straten hebt die als verbindingsweg tussen die kernen fungeerden. Dat is anders dan in steden zoals Breda en Den Bosch.

Doordat de kernen samenkwamen, breidde ook de kermis steeds verder uit. Zo werd vanaf 1890 het Piusplein steeds meer betrokken bij de kermis. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het spoor verhoogd en werd het veilig om vanaf het NS-plein naar de Heuvel te lopen. Toen kon de kinderkermis op het Besterdplein erbij worden getrokken. De lange straten bleken ideaal om attracties neer te zetten.

Roze Maandag in 1993 (foto: Multivision & Partners, Collectie Regionaal Archief Tilburg).

En dat is niet de enige reden waarom de kermis zo is uitgegroeid. Volgens kermistilburg.nl was het voor textielarbeiders een tijd om te ontspannen, te genieten, veel te drinken en geld uit te geven. Voor kermisexploitanten een financieel succes en dus gingen ze steeds meer betalen voor een plekje op de kermis. Roze Maandag was een spontaan feestje

In 1990 kwam er een spontaan feestje bij: Roze Maandag. Dat groeide al heel snel uit tot een groot succes en inmiddels is deze dag niet meer bij de kermis weg te denken. Het is de drukstbezochte dag van de kermis. Al met al hebben de opbouw van de stad, maar ook de bewoners zelf ervoor gezorgd dat de Tilburgse Kermis nu 4,5 kilometer lang is en jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers trekt. Hier vind je alle verhalen over de Tilburgse Kermis.