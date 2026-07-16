Vrouw (89) alsnog overleden na botsing met auto in Geldrop

Een vrouw (89) die woensdagmiddag zwaargewond raakte bij een botsing in Geldrop, is later in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie donderdag.

De vrouw liep met haar rollator op de Parallelweg toen ze werd aangereden door een auto. Die reed achteruit een oprit af en zag de vrouw over het hoofd.

Er kwamen veel hulpdiensten op de melding af. Er landde onder meer een traumahelikopter in de buurt van het ongeval.