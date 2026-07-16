Meer gratis wc’s op Tilburgse Kermis: ‘Direct resultaat van onze actie’

Vrouwen hoeven tijdens de Tilburgse Kermis op veel meer plekken niet meer te betalen voor een toiletbezoek. De gemeente plaatst extra gratis toiletten, tientallen gratis dixies en meer voorzieningen voor mensen met een beperking. Volgens de Tilburgse Dolle Mina’s is dat een rechtstreeks gevolg van hun protestactie van vorig jaar.

Meer gratis toiletten Op het kermisterrein komen dit jaar onder meer drie toiletwagens, drie invalidentoiletten, ongeveer 55 gratis urinoirs en 44 gratis en genderinclusieve dixies. Ook op verschillende plekken, zoals in de Gasstraat, de Burgemeester Brokxlaan en op de Korte Heuvel, zijn gratis toiletten beschikbaar.

“Dit resultaat komt niet uit de lucht vallen”, zegt Dolle Mina Elysa van der Ven tegen Omroep Tilburg . “Het is een directe opbrengst van onze actie van vorig jaar, waarin we hebben laten zien dat het gebrek aan toegankelijke toiletten vrouwen, mensen die zittend naar het toilet moeten en mensen met een beperking onevenredig raakt.”

De actiegroep bond toen roze linten om urinoirs op de kermis. Aanleiding was dat mannen op tientallen plekken gratis konden plassen, terwijl vrouwen vaak moesten betalen, langer moesten zoeken naar een toilet en bovendien langer in de rij moesten staan.

Daarnaast plaatst de gemeente voor het eerst een zogeheten ‘changing unit’: een extra ruime verzorgingsruimte voor mensen met een zware lichamelijke of meervoudige beperking.

Wethouder nam oproep al serieus

Kermiswethouder Maarten van Asten liet vorig jaar al weten de kritiek van de Dolle Mina’s serieus te nemen. “Iedereen moet zonder te betalen gebruik kunnen maken van de extra gemeentelijke toiletten tijdens de kermis. Gelijke behandeling, ook als je je behoefte doet”, zei hij toen.

De Dolle Mina’s zijn blij dat er nu extra stappen worden gezet. “Dit laat zien dat publieke ruimte pas écht publiek is wanneer iedereen er zonder schaamte, stress of fysieke, emotionele en financiële drempels gebruik van kan maken”, zegt Van der Ven.

Volgens haar is er met de extra gratis toiletten een belangrijke stap gezet. “Basisvoorzieningen zoals toiletten moeten vrij, veilig en zichtbaar zijn. Met deze stap is een goed begin gemaakt, maar we blijven ons inzetten voor structurele toegankelijkheid in heel Tilburg.”

De Dolle Mina's protesteerden vorig jaar, bekijk hier hoe ze dat deden: