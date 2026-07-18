92-jarige Blanche is de oudste deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse

"Ik houd er flink de pas in hoor. Ik kan niet zo goed langzaam lopen." Over minder dan een maand wordt Blanche Troost uit Roosendaal 93 jaar. Ze is daarmee de oudste deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse. De geboren Rotterdamse loopt voor de zesde keer mee. "Waarom niet? Ik voel me nog hartstikke fit."

Bijna elke ochtend staat Blanche vroeg op om zo'n vijftien kilometer te wandelen in de omgeving van Roosendaal. "Gisteren heb ik zelfs nog dertig kilometer gelopen. De meeste mensen van mijn leeftijd lopen niet meer zover. Bij mij gaat het eigenlijk vanzelf want ik doe het gewoon heel graag." Wandelen doet ze al haar hele leven. Of de zon schijnt of de regen met bakken uit de lucht komt, het maakt Blanche weinig uit. Al heeft ze een voorkeur voor mooi weer. "Ik kan heel goed tegen de warmte. Ik vind dat juist wel aangenaam."

Volgens haar zit er geen speciaal geheim achter haar uitstekende conditie. "Ik leef gezond, ik heb nooit gerookt en ik drink geen alcohol. Bovendien is stilzitten niks voor mij. Ik ben een echt buitenmens en dan is wandelen een mooi tijdverdrijf", legt ze uit. Dat ze ooit aan de Nijmeegse Vierdaagse begon, heeft ze te danken aan haar jongste zoon. Nadat hij zelf het wandelevenement had uitgelopen, vond hij het ook echt iets voor zijn moeder om te doen. Hij schreef haar in voor het jaar daarop en sindsdien heeft ze de smaak te pakken. Ook dit jaar loopt ze dertig kilometer per dag.

"Ik vind het fijn als mensen iets lekkers toestoppen om te eten."