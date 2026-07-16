Ivo lost in zeven seconden een Rubiks kubus op en kan dat ook geblinddoekt

Ivo uit Sleeuwijk kan een Rubiks kubus gemiddeld in zeven seconden oplossen. En zelfs geblinddoekt komt hij in een recordtempo tot een kubus met een overzichtelijk kleurenpatroon. Dit weekend doet hij mee aan het Europees kampioenschap Rubiks Cube in Arnhem. "Ik hoop dat ik in de categorie 3 bij 3 geblinddoekt de finale kan halen, dat is een van mijn betere onderdelen", kijkt hij vooruit.

Wat voor Ivo in 2018 begon met het zien van een filmpje van de Rubiks kubus op YouTube is voor hem nu uitgegroeid tot z’n grote hobby, vertelt hij donderdag in radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Ook speelt hij regelmatig wedstrijden, waaronder dit weekend het Europees Kampioenschap. Dagelijks heeft hij de kubus in z’n hand, want oefenen is het allerbelangrijkste. “Je kunt ook nieuwe methodes leren, maar het grootste deel leer ik van kubussen oplossen in m’n vrije tijd.”

Het gaat om de allersnelste tijd en de scherpste focus. “Als ik een stap uitvoer, ben ik in m’n hoofd al bezig met de volgende stap zodat ik niet hoef te pauzeren”, legt Ivo uit.

Het kleurenpatroon van de kubus wordt aan het begin van de wedstrijd door elkaar gehusseld: "Dat is een patroon dat door de computer is gegenereerd, zodat iedereen hetzelfde uitgangspunt heeft", legt Ivo uit. Het doel is om de puzzel dus zo te draaien dat elk van de zes zijden van de kubus weer helemaal uit dezelfde kleur bestaat. Ivo lukt dat op een goede dag in zeven seconden. Een tactiek kan hij niet noemen maar één tipje van de sluier licht hij wel op: “Er zijn mensen die op elke kleur kunnen starten, maar ik begin altijd met wit. Daar doe ik een paar stukjes van en vanuit daar bouw ik verder.”

"In een seconde of acht onthoud ik heel de kubus en dan gaat de blinddoek voor."

Naast de ‘standaard kubus’ van 3 bij 3, zijn er verschillende categorieën. De welbekende kubus loopt in formaat op tot 7 bij 7, er wordt gekubust met één hand of je speelt het spel geblinddoekt. En die laatste categorie vindt Ivo interessant, want hij hoopt in deze categorie een finaleplaats te halen: "In een seconde of acht onthoud ik heel de kubus en dan gaat de blinddoek voor. Dan is de totale tijd voordat ik 'm heb opgelost gemiddeld twintig seconden", legt hij nuchter uit.

Wat is de Rubiks Cube?

De Rubiks Cube is een 3D-puzzel die bestaat uit kleinere draaibare blokjes met zes verschillende gekleurde vlakken. Die moet je zo draaien dat elk vlak uiteindelijk uit één kleur bestaat. Door logisch te redeneren en patronen te gebruiken, moet het lukken om de kubus zo snel mogelijk in oorspronkelijke staat te herstellen. De Hongaarse architect Erno Rubik is het brein achter de gelijknamige kubus, aldus KIJK. Hij vond de puzzel in 1974 uit omdat hij een model wilde bouwen dat 3D-bewegingen inzichtelijk moest maken voor studenten van de architectuuropleiding. De denksport staat bekend als speedcubing, waarbij deelnemers zo snel mogelijk een Rubiks kubus of andere draai­puzzels oplossen. Wie ooit geprobeerd heeft om de puzzel lukraak op te lossen, komt er al vrij snel achter dat het kansloos is om zomaar wat te draaien. Volgens het wetenschappelijk tijdschrift KIJK heeft de kubus ruim 43 triljoen mogelijke ‘standen’. En er is er maar één die klopt. Dus de kans dat het jou lukt om het op te lossen door zomaar wat te doen, is zo goed als nul.