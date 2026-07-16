Explosieven en explosies Raamsdonksveer: man uit Geertruidenberg opgepakt

De politie heeft een man opgepakt voor de explosies die de afgelopen weken plaatsvonden in Raamsdonksveer. Het gaat om een man uit Geertruidenberg, meldt de politie donderdagochtend.

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De man werd al op 10 juli opgepakt. Hij zit sindsdien vast in beperking, dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met de politie en zijn advocaat.

Explosies en explosieven

Eind juni en begin juli vonden er vier explosies plaats in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Bij de explosies raakte niemand gewond. Wel raakte een schutting beschadigd. In dezelfde buurt werden in deze periode ook explosieven gevonden. Het onderzoek naar de explosies loopt nog, meldt de politie.