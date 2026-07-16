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Vier explosies in Raamsdonksveer: man opgepakt
Vandaag om 11:29 • Aangepast vandaag om 12:39
De politie heeft een man opgepakt voor de explosies die de afgelopen weken plaatsvonden in Raamsdonksveer. Het gaat om een man uit Geertruidenberg, meldt de politie donderdagochtend.
De man werd al op 10 juli opgepakt. Hij zit sindsdien vast in beperking, dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met de politie en zijn advocaat.
Explosies en explosieven
Eind juni en begin juli vonden er vier explosies plaats in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Bij de explosies raakte niemand gewond. Wel raakte een schutting beschadigd. In dezelfde buurt werden in deze periode ook explosieven gevonden.
Het onderzoek naar de explosies loopt nog, meldt de politie.
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