Buurman van hockeyclub is alle ballen beu, maar rechter kan hem niet helpen

De buurman van hockeyclub Zwart-Wit in Breda heeft geen gelijk gekregen van de rechter. Hij is de overlast van hockeyballen in zijn tuin helemaal beu en vreest dat iemand een keer een harde hockeybal op zijn hoofd krijgt. Hij eiste maatregelen in een kort geding, maar de rechter vond zijn verhaal niet goed onderbouwd en oordeelde dat de buurman een nieuwe procedure moet starten.

Dat moet een bodemprocedure worden, want in dit kort geding is geen ruimte voor extra onderzoek, zo is te lezen in het vonnis. De buurman zegt last te hebben van hockeyballen die vanaf het hoofdveld van Zwart-Wit in zijn tuin belanden. Hij stelde daarom voor om op het deel van het hoofdveld dat naast zijn huis ligt, niet meer te trainen. Want dan staat er ook een doel op de zijlijn, waarachter zijn huis ligt. Als hulp maakte hij alvast een nieuw trainingsschema voor de club. Onderbouwing van klacht schoot tekort

Maar de rechter wees dat trainingsverbod af, omdat de buurman zijn argumenten niet goed heeft onderbouwd. Tijdens de zitting had hij het over tien ballen in zijn tuin in 2025, maar hij noteerde er maar zes in een Excelbestand.

Tegelijkertijd liet hij foto's zien van emmers vol ballen, die hij naar eigen zeggen in de loop der jaren verzameld zou hebben. De rechtbank kan door de gebrekkige onderbouwing ook niet beoordelen of er nu echt sprake is van gevaar.

Op deze luchtfoto uit de dagvaarding is goed te zien hoe dicht de buurman bij het hoofdveld woont.

Met de uitspraak van de rechter krijgt de hockeyclub voorlopig gelijk, want de club hoeft niets aan te passen. De Bredase en Nieuwginnekense Mixed Hockey Club Zwart-Wit zit al sinds 1931 aan de Reeptiend in het Bredase Mastbos en nooit was er een probleem, betoogde een van de advocaten tijdens de zitting. Maar sinds 2024 wel, omdat de buurman, die zelf al veertig jaar pal naast het hoofdveld woont, de overlast nu ineens beu is.

Nieuw hek van 7,5 meter als oplossing

De manier waarop de buren met elkaar omgingen in de rechtszaal doet vermoeden dat er meer speelt dan alleen wat ballen over het hek. De club heeft genoeg gedaan, zo betoogden de advocaten en de voorzitter tijdens de zitting. De trainers en spelers zijn goed geïnstrueerd en er is met het restaurant achter het hoofdveld overeenstemming bereikt over een hoger hek. Daar komt een nieuw hek van 7,5 meter hoog, maar dat ziet de eisende buurman niet als een oplossing. Zijn enige mogelijkheid is nu nog om een bodemprocedure te starten. Met dit kort geding heeft hij niets bereikt: het heeft hem alleen maar ruim 2000 euro gekost.