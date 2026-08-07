Deze Brabanders reizen naar Spanje voor totale zonsverduistering

Terwijl veel vakantiegangers naar Spanje trekken voor zon en warmte, reist een groep van vijftien Brabanders juist af om de zon te zien verdwijnen. Onder leiding van sterrenkundige Anton Valks van Sterrenwacht Halley hopen ze woensdag 12 augustus getuige te zijn van een totale zonsverduistering. "Je mag niet te veel kletsen, want voor je het weet is het voorbij", vertelt hij. De totale zonsverduistering duurt anderhalve minuut.

Aan de reis naar het Iberische schiereiland ging een flinke voorbereiding vooraf. De sterrenkundige bezocht de regio vorig jaar al om de ideale locatie voor de waarneming te vinden. Daarbij keek hij niet alleen naar de ligging binnen het pad van de verduistering, want de totale zonsverduistering is niet overal in Spanje zichtbaar. Ook hield hij rekening met de weersomstandigheden en met eventuele bergen die het zicht zouden kunnen belemmeren. Bij die zoektocht kreeg hij hulp van mensen met een achtergrond bij het KNMI. "Zij hebben op basis van jaren aan onderzoek uitgezocht waar de kans op bewolking het kleinst is", vertelt Valks. Hun advies was duidelijk: hoe oostelijker, hoe beter. Daarom viel de keuze uiteindelijk op een locatie in het oosten van Spanje, bij het dorpje Morella. De baan van de totale zonsverduistering loopt op 12 augustus onder meer over de Spaanse steden als Oviedo, Burgos, Zaragoza en over het eiland Mallorca. Alleen binnen die strook wordt de zon volledig afgedekt door de maan.

Ook in Brabant te zien De verduistering in Brabant begint rond 19.14 uur, wanneer de maan voor het eerst een stukje van de zon bedekt. Rond 20.12 uur volgt het hoogtepunt. In Spanje wordt de zon dan volledig afgedekt, terwijl in Nederland ongeveer 90 procent van de zon achter de maan verdwijnt. "Je moet dan wel een speciaal brilletje opzetten", benadrukt de sterrenkundige. "En goed opletten, want het is zo voorbij." Sterrenwacht Halley in Vinkel opent de deuren voor iedereen die het spektakel wil zien. Lees hier hoe je veilig naar een zonsverduistering kunt kijken.

"Vanuit Morella gaan we op de dag van de zonsverduistering naar het meer Embalse de Santolea. Dat ligt op ongeveer anderhalf uur rijden." Hij heeft de reis zelf samengesteld. "Het is belangrijk om zulke mooie plekken in de reis op te nemen. Want mocht er toch bewolking zijn, dan hebben de mensen alsnog een hele mooie reis gehad." De meeste deelnemers hebben al eerder een zonsverduistering meegemaakt. "Voor één deelnemer en mijn kleinkinderen wordt het de eerste keer. Zij gaan ook mee naar Spanje. Zo kunnen ze zien wat opa allemaal doet." Aan de voorbereiding is volgens hem veel aandacht besteed. "Iedereen krijgt een speciaal T-shirt en een eclipsbrilletje mee. In Valencia doen we ook nog grote boodschappen. Bij het meer is geen supermarkt of iets dergelijks te vinden, terwijl we wel lang weg zijn."

"Ik heb ze gezien in Egypte, China, Mexico en noem maar op."