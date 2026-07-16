PowNews-cameraman neergeslagen op druk strand Galderse Meren

Een cameraploeg van PowNews is woensdagmiddag mishandeld op recreatieplas de Galderse Meren in Breda. Volgens meerdere ooggetuigen kreeg een cameraman een harde klap toen de ploeg een groep bezoekers wilde interviewen. De camera belandde daarbij in het zand. Beveiliging en later handhaving kwamen naar het strand.

De cameraploeg was op strand C van de Galderse Meren voor opnames van PowNews, het online nieuwsprogramma van omroep PowNed. Volgens meerdere ooggetuigen sprak de ploeg eerst verschillende badgasten aan over de regels op de Galderse Meren en het onderwerp topless zonnen. Daarna liep de verslaggever met de cameraman naar een groep Belgische bezoekers met Marokkaanse achtergrond. Cameraman krijgt klap

"Je zag al dat de sfeer grimmig werd", vertelt een van de ooggetuigen. "Een paar jongens maakten duidelijk dat ze niet geïnterviewd wilden worden en gebaarden dat de cameraploeg weg moest."

Volgens de getuigen kwam vervolgens een jongeman uit het water gelopen. "Hij liep rechtstreeks op de cameraman af en sloeg hem ineens tegen de grond." De camera viel daarbij volgens de aanwezigen in het zand.

Drukte bij de Galderse Meren (foto: archief).