PowNews-cameraman neergeslagen op druk strand Galderse Meren
Een cameraploeg van PowNews is woensdagmiddag mishandeld op recreatieplas de Galderse Meren in Breda. Volgens meerdere ooggetuigen kreeg een cameraman een harde klap toen de ploeg een groep bezoekers wilde interviewen. De camera belandde daarbij in het zand. Beveiliging en later handhaving kwamen naar het strand.
De cameraploeg was op strand C van de Galderse Meren voor opnames van PowNews, het online nieuwsprogramma van omroep PowNed. Volgens meerdere ooggetuigen sprak de ploeg eerst verschillende badgasten aan over de regels op de Galderse Meren en het onderwerp topless zonnen. Daarna liep de verslaggever met de cameraman naar een groep Belgische bezoekers met Marokkaanse achtergrond.
Cameraman krijgt klap
"Je zag al dat de sfeer grimmig werd", vertelt een van de ooggetuigen. "Een paar jongens maakten duidelijk dat ze niet geïnterviewd wilden worden en gebaarden dat de cameraploeg weg moest."
Volgens de getuigen kwam vervolgens een jongeman uit het water gelopen. "Hij liep rechtstreeks op de cameraman af en sloeg hem ineens tegen de grond." De camera viel daarbij volgens de aanwezigen in het zand.
Enkele recreanten probeerden daarop de beveiliging te waarschuwen. Volgens een ooggetuige kreeg de melder in eerste instantie niemand te pakken.
Even later verschenen beveiligers op het strand. Toen getuigen de Galderse Meren verlieten, zagen zij later ook meerdere voertuigen van handhaving arriveren.
Eerder al aandacht voor drukte op strand C
Het incident speelde zich af op strand C, waar de afgelopen weken veel aandacht voor is geweest. Omroep Brabant schreef eerder over de groeiende toestroom van Belgische bezoekers uit de regio Antwerpen. Dat leidde tot een politieke discussie over de drukte en overlast op de recreatieplas. Vrijwel alle partijen benadrukten daarbij dat niet de afkomst, maar het gedrag van bezoekers centraal moet staan.
Het is nog niet duidelijk of PowNews aangifte heeft gedaan. Ook is niet bekend of iemand is aangehouden.