Reggy stalkte ex zelfs vanuit de bak, rechter grijpt hard in

Reggy M. (36) uit Breda is donderdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot veertien maanden cel, waarvan zeven voorwaardelijk. Ook moet hij worden behandeld, omdat hij zijn ex continu lastigviel, haar mishandelde en bedreigde en pikante foto's van haar verspreidde.

Maar liefst 521 keer belde Reggy M. naar zijn ex nadat zij de relatie begin dit jaar had verbroken. Niet één keer nam zij de telefoon op of belde ze terug. De vrouw was doodsbang, want die stroom aan telefoontjes hield ook vanuit de gevangenis niet op. Stalking hield ook in gevangenis niet op

Op 9 februari maakte zijn ex het uit in een telefoongesprek van 2,5 uur en daarna heeft ze Reggy nooit meer gebeld, zo bleek tijdens de zitting. Maar hij haar dus wel. En dat was niet het enige. Hij stuurde ook vele berichten, ging langs bij haar werk of belde haar werkgever op en gebruikte haar Snapchataccount. Door zich voor haar uit te geven kon hij mensen vragen stellen over bepaalde gebeurtenissen en ook stuurde hij verschillende mensen naaktbeelden van haar. Ook sloeg hij zijn ex en bedreigde hij haar fors.

Reggy wilde zich niet neerleggen bij het einde van de relatie, die anderhalf jaar had geduurd. Hij had veel vragen en wilde die per se stellen. Maar zij werd banger en banger van de man met wie ze al vaker had gebroken. Zij had hem eerder geholpen toen hij uit de gevangenis kwam na een eerdere straf voor stalking. Rechter straft zwaarder dan geëist

Reggy M. liep nota bene in de proeftijd van een eerdere stalking en de rechtbank neemt dat zo hoog op dat de straf hoger uitvalt dan de eis van justitie. De officier eiste twee weken geleden acht maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, en de rechtbank maakt daar veertien maanden van, waarvan zeven voorwaardelijk. Luister hieronder naar onze podcast over rechtbankzaken:

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Ook moet Reggy nog zes maanden voorwaardelijke celstraf uitzitten van die eerdere veroordeling, omdat hij in zijn proeftijd in de fout ging. In totaal moet Reggy dus dertien maanden zitten en hangen er nog eens zeven boven zijn hoofd als hij weer in de fout gaat. Uitgebreid behandeltraject na de celstraf

Maar daar krijgt hij voorlopig de kans niet voor. De zitting ging er vooral over dat Reggy M. moet worden behandeld. Hij heeft verschillende persoonlijkheidsstoornissen en eerdere toezichten, interventies en bijzondere voorwaarden hebben te weinig effect gehad, ziet de rechtbank. Reggy heeft zich ook herhaaldelijk niet gehouden aan contact- en locatieverboden bij andere exen en daarom veroordeelt de rechtbank hem nu tot een flink traject, zo is te lezen in het vonnis. Na zijn celstraf wordt hij maximaal een jaar opgenomen en daarna moet hij begeleid gaan wonen. Verder zijn drugs en alcohol taboe en krijgt hij een contact- en locatieverbod voor zijn ex. De rechters vinden dit allemaal nodig omdat ze er niet van overtuigd zijn dat Reggy zelf zijn problemen kan oplossen.

Aan deze voorwaarden moet Reggy M. zich houden: Melden bij de reclassering en Novadic Kentron verslavingsreclassering;

Behandeling in een zorginstelling voor maximaal één jaar, na zijn celstraf. De behandeling is gericht op de regulatie van emotie bij afwijzing en krenking.

Na zijn klinische opname gaat hij begeleid wonen bij een instelling.

Gedurende de proeftijd van drie jaar mogen geen verdovende middelen worden gebruikt en hij moet meewerken aan controles.

Hij mag drie jaar op geen enkele wijze contact zoeken met zijn ex.

Hij mag drie jaar niet bij haar in de wijk komen.