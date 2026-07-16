Camera's geplaatst en extra toezicht na twee branden bij huis in Etten-Leur

Op het Orgelhof in Etten-Leur zijn donderdag extra maatregelen genomen nadat in korte tijd twee keer brand uitbrak bij hetzelfde huis. Met camera's, extra politiesurveillance en een informatiepunt van de gemeente hopen politie en gemeente de rust in de straat terug te brengen.

In de nacht van maandag op dinsdag ontstond brand bij de voordeur van een woning aan het Orgelhof. Twee weken eerder ging op de oprit van hetzelfde huis al een auto in vlammen op. De politie onderzoekt in beide gevallen of er sprake is van brandstichting. Extra politie zichtbaar aanwezig

Wie de straat binnenrijdt, ziet meteen dat er extra toezicht is. Aan het begin van de wijk staat een groot bord met de tekst: 'Let op! Extra politie en handhaving'. Ook zijn er twee camera's geplaatst die de omgeving in de gaten houden.

De politie surveilleert dag en nacht in de wijk. Dat gebeurde volgens een agent al langer, maar vanwege de onrust in de buurt is dat nu nadrukkelijk zichtbaar gemaakt. Bijeenkomst voor bewoners

Donderdag organiseerde de gemeente ook een bijeenkomst in de straat. Bewoners konden daar terecht met vragen en zorgen over de situatie. Bij het informatiepunt waren onder meer de politie, handhaving, Slachtofferhulp, maatschappelijk werk en medewerkers van de gemeente aanwezig. De gemeente wil bewoners informeren en ondersteunen zolang het onderzoek naar de branden loopt. Wie achter de branden zit en waarom juist deze woning twee keer doelwit werd, is nog niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar.