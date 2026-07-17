Den Bosch gaat de fout in met online zetten van persoonsgegevens

Drie documenten met persoonsgegevens zijn in Den Bosch niet goed geanonimiseerd. Ze zijn offline gehaald, opnieuw verwerkt en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

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Uit een onderzoek van de NOS blijkt dat bij meer dan honderd gemeenten persoonsgegevens, zoals het burgerservicenummer (BSN), onvoldoende geanonimiseerd zijn gepubliceerd. In Den Bosch ging het om drie documenten. Deze zijn direct offline gehaald en daarna correct geanonimiseerd.

De betrokkenen zijn volgens de geldende procedures geïnformeerd over het datalek. Daarnaast heeft de gemeente melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gemeenten moeten zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, benadrukt Den Bosch. Voor inwoners van wie gegevens openbaar zijn geworden, kan dit vervelende gevolgen hebben.

Onderzoek en maatregelen

De gemeente onderzoekt of er meer publicaties of documenten zijn die niet goed geanonimiseerd zijn. Ook worden maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Het belang van openbaarheid en toegankelijkheid van informatie blijft, maar dat moet volgens Den Bosch altijd samengaan met een zorgvuldige bescherming van persoonsgegevens.

Het onderzoek van de NOS laat zien dat het aantal publicaties met slecht geanonimiseerde persoonsgegevens landelijk sterk is afgenomen. Toch blijft aandacht voor dataveiligheid noodzakelijk, aldus de gemeente Den Bosch.