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Voor hondje Teddy is geen attractie te gek op de Tilburgse Kermis
Vandaag om 14:22 • Aangepast vandaag om 14:43
Hondje Teddy (van baasje Freddie) kon vrijdag niet wachten tot de Tilburgse Kermis officieel begint. Dus heeft de kleine viervoeter alvast een kijkje genomen bij een aantal attracties. Van de Break Dance tot de photobooth: voor Teddy is niets te gek.
De Tilburgse Kermis is de grootste kermis van de Benelux en vindt plaats van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli. De Jack Russell poseerde met zijn baasje wel bij gesloten attracties: die openen pas vrijdagmiddag om drie uur. Hoe laat de Tilburgse Kermis op de andere dagen opent, lees je in dit artikel over de openingstijden.
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Hier vind je alle verhalen over de Tilburgse Kermis.
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