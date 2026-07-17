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TILBURGSE KERMIS

Voor hondje Teddy is geen attractie te gek op de Tilburgse Kermis

Vandaag om 14:22 • Aangepast vandaag om 14:43
Hondje Teddy is klaar voor de kermis (foto: Freddie de Roeck/instagram).
Hondje Teddy is klaar voor de kermis (foto: Freddie de Roeck/instagram).

Hondje Teddy (van baasje Freddie) kon vrijdag niet wachten tot de Tilburgse Kermis officieel begint. Dus heeft de kleine viervoeter alvast een kijkje genomen bij een aantal attracties. Van de Break Dance tot de photobooth: voor Teddy is niets te gek.

Profielfoto van Sander van HirtumProfielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Sander van Hirtum & Danique Pals

De Tilburgse Kermis is de grootste kermis van de Benelux en vindt plaats van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli. De Jack Russell poseerde met zijn baasje wel bij gesloten attracties: die openen pas vrijdagmiddag om drie uur. Hoe laat de Tilburgse Kermis op de andere dagen opent, lees je in dit artikel over de openingstijden.

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