Nieuw: Changing Place voor bezoekers met lichamelijke beperking op kermis

Voor het eerst is er een Mobiele Changing Place op de Tilburgse Kermis. Dit is een verzorgingsruimte voor bezoekers met een lichamelijke beperking en hun begeleiders. De speciaal ontworpen ruimte heeft een verzorgingsbank, een aankleedtafel, een tillift en een aangepast toilet met voldoende ruimte voor een rolstoel.

De Changing Place is te vinden bij de EHBO-post op de kruising van de Spoorlaan en de Heuvelring, vlak bij de ABN AMRO. Daar is, net als vorig jaar, ook een Safe Space voor bezoekers die behoefte hebben aan steun, rust of een luisterend oor. Hulpverleners staan daar voor iedereen klaar.