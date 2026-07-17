4,5 kilometer aan attracties geopend op Benelux' grootste kermis in Tilburg

De meer dan 230 attracties van de Tilburgse Kermis zijn vrijdagmiddag begonnen met hun eerste ritjes. De kermis is maar liefst 4,5 kilometer lang, dus voor elke leeftijdscategorie is er wel een attractie te vinden. En op het Besterdplein vind je voor de honderdste keer de nostalgische kermis.

De Tilburgse Kermis staat bekend als de grootste kermis van de Benelux. Met 4,5 kilometer aan attracties kan het daarom knap lastig zijn om je favoriete attracties te vinden. Deze plattegrond kan je helpen om niet te verdwalen.

Heb je de attractie gevonden? Dan wil je natuurlijk niet dat je van een kouwe kermis thuiskomt omdat die inmiddels gesloten is. De openingstijden van de kermis vind je hier.

Over het honderdjarig jubileum van de kermis op het Besterdplein verscheen eerder een verhaal in de reeks 'Vervlogen Verleden'. Je leest het verhaal hier.