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TILBURGSE KERMIS

Lies (81) en Francien (79) gaan 80 meter de lucht in: 'Nooit te oud voor'

Vandaag om 15:39 • Aangepast vandaag om 18:33
Lies en Francien in de zweefmolen (foto: Pieter Soethout).
Lies en Francien in de zweefmolen (foto: Pieter Soethout).

De attracties van de Tilburgse Kermis zijn vrijdagmiddag geopend. De 81-jarige Lies en 79-jarige Francien waren er als de kippen bij om een ritje te maken. Je bent nooit te oud voor de Tilburgse Kermis vinden zij, en dus zoeken ze het hogerop. 

Profielfoto van Sander van HirtumProfielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Sander van Hirtum & Danique Pals

Ze gaan samen in de zweefmolen van tachtig meter hoog. "Geen angst, als het maar niet over de kop gaat", vertellen ze. "Lekker mensen kijken, op het terras wat eten en drinken en dus in spectaculaire attracties."

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