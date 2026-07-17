EBI in Vught verliest Willem Holleeder als gevangene

Willem Holleeder (68) wordt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Zijn advocaat Chaimae Ihataren meldt vrijdag dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hiertoe heeft besloten.

Begin deze maand oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat staatssecretaris Claudia van Bruggen een nieuw besluit moest nemen over de overplaatsing van Holleeder naar een lichter gevangenisregime. De vorige staatssecretaris, Arno Rutte, had Holleeders verblijf in de EBI in februari 2026 nog met een jaar verlengd.

Holleeder zit een levenslange celstraf uit voor zijn betrokkenheid bij een serie moorden. Hij zat al meer dan elf jaar in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland .

Hij deed dit ondanks verschillende adviezen voor overplaatsing naar een minder zwaar gevangenisregime. De RSJ oordeelde over dit besluit dat het "onredelijk en onbillijk" was en dat "met minder ingrijpende middelen kan worden volstaan om het gevaar in te perken."

Waar gaat Holleeder heen?

Holleeder wordt nu geplaatst op een Afdeling Intensief Toezicht. Het is niet bekend waar hij naartoe gaat en wanneer hij wordt overgeplaatst. Zijn advocaat is tevreden met het besluit. "In onze visie kon het niet anders."

De woordvoerder van Van Bruggen kan het nieuws bevestigen noch ontkennen. "We kunnen niet ingaan op individuele gevallen." Wel zegt ze dat de staatssecretaris zich "te verhouden" heeft tot de uitspraak van de RSJ. "Mocht plaatsing in een Afdeling voor Intensief Toezicht (AIT) aan de orde zijn, dan wil ik benadrukken dat dit een afdeling is met een uitgebreid beveiligingsniveau waarbij voortdurend gekeken wordt of er veiligheidsrisico's zijn. Ook hier wordt plaatsing periodiek herbeoordeeld en indien nodig wordt een gedetineerde weer naar een zwaarder regime gezet."

In 'Misdaad Uitgelegd' zie je nog meer over de beveiliging van de EBI: