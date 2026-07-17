Minister: besluit intrekken vergunningen boeren is 'erfenis van stilstand'

Het plan van de provincie om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken, is volgens landbouwminister Jaimi van Essen (D66) het gevolg van 'te lange stilstand' in het stikstofdossier. Hij noemt het besluit zwaar en ingrijpend en zegt dat zijn maatregelenpakket zo snel mogelijk aangenomen moet worden om nog meer intrekkingen te voorkomen.

Donderdagavond en vrijdag kregen de vijf ondernemers die teveel stikstof uitstoten in gesprekken in het provinciehuis te horen dat ze hun vergunning kwijt gaan raken. Het lukte de provincie, milieuorganisatie MOB en de boeren niet om samen in opdracht van de rechter tot plannen te komen waarmee de stikstofuitstoot voldoende zou afnemen. De provincie ziet zich nu genoodzaakt om de vergunningen in te trekken.

"Ik vind het zeer spijtig dat het zo ver heeft moeten komen en leef mee met de betrokken ondernemers en hun gezinnen", zegt Van Essen. "Omdat er te lang te weinig is gedaan om de natuur te beschermen, is de provincie na een gerechtelijke uitspraak nu genoodzaakt om in te grijpen."

De minister wil dat zijn maatregelen, waarin onder meer extra ingegrepen wordt rond mogelijk veertien Brabantse natuurgebieden, met spoed door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen.