Gemeente Best treedt eindelijk op tegen omstreden hondenfokker

De gemeente Best komt eindelijk in actie tegen een omstreden hondenfokkerij. Het college van B en W heeft de eigenaar een zogeheten voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom gestuurd. Dat betekent dat als er niets veranderd, hij binnenkort geld moet betalen. In het besluit staat dat op basis van het omgevingsplan een hondenfokkerij is verboden. Het is opvallend dat de gemeente nu pas optreedt, want de situatie rond de fokker speelt al sinds 2001, zo meldde Omroep Brabant eerder.

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Sinds een actie van de gemeente, NVWA en politie in april is de gemeente in gesprek met de ondernemer om te kijken naar een passende oplossing voor de vergunningssituatie. Het perceel waar de fokkerij gevestigd is, heeft als bestemming ‘Agrarisch bedrijf’. Deze bestemming staat niet toe dat er een hondenfokkerij mag zijn gevestigd.

De hondenfokker blijft ondertussen actief om Marktplaats. Zo plaatst hij regelmatig nieuwe advertenties van verschillende rassen online. In de advertenties vermeldt hij niet hoeveel pups per nest zijn geboren of wat de verdeling is tussen reuen en teven. De eigenaar krijgt tot 11 september de tijd om een zienswijze in te dienen. Die termijn is op zijn verzoek verlengd. Daarna beoordeelt het college de reactie en neemt het een definitief besluit over de situatie. Of de eigenaar een aanvraag zal indienen om de hondenfokkerij alsnog te legaliseren, is nog onduidelijk. “Ik heb er nog niet over nagedacht”, zegt hij desgevraagd tegen Omroep Brabant.

Wat ontdekte Omroep Brabant?

Omroep Brabant publiceerde eerder verhalen over de hondenfokker. Meerdere gedupeerden vertelden dat zij bij de aankoop van een pup zijn misleid. Zo werd gezegd dat de honden in huiselijke kring opgroeiden, terwijl ze in werkelijkheid nauwelijks gesocialiseerd waren en onder de vlooien zaten. Ook bleken tientallen pups besmet met de darmparasiet Giardia. In meerdere gevallen werd zelfs een ernstig zieke pup verkocht. De omstreden fokker fokt al tientallen jaren honden op zijn terrein. In een milieuvergunning werd uitgegaan van 85 honden, zo blijkt uit documenten die Omroep Brabant via een Woo-verzoek heeft opgevraagd bij de gemeente Best. Bij een inspectie in 2023 door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), werden bij de fokker 106 volwassen honden en 82 pups geteld. Dat zijn 78 honden meer dan de fokker in de milieuvergunning had opgegeven.