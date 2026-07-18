Van sekspoppen tot schommelstoelen: alles gaat mee in de Troep Taxi

De hele dag naar de stort rijden om andermans rommel op te halen. Voor de één klinkt het als een doemscenario, maar voor Stan Kuipers uit Eindhoven is het zijn brood. Met zijn 'Troep Taxi' wist hij zichzelf uit het slop te trekken. "Toen ik uit de kliniek kwam, ging het niet goed met me."

Op zijn shirt prijkt een cartoonachtige karikatuur van Kuipers in zijn busje, geflankeerd door grote graffiti-achtige letters: 'Troep Taxi'. Bewapend met zijn kanariegele kruiwagen hobbelt Kuipers richting de lift van een woontoren in het hart van Eindhoven. "We gaan troep ophalen. Ja, dat is de bedoeling", grijnst Kuipers. "Hier achter in de bus zit mijn gereedschap. Hier hebben we een kruiwagen voor dit klusje en handschoentjes voor die tedere handjes van me, dat is toch wel fijn." Schommelstoel

In een gang van het complex staat een hoopje rommel al op Kuipers te wachten. Een houten paneel, een stofzuiger, een rijstkoker en een heuse schommelstoel staan klaar om opgehaald te worden. "Vind je dat dit eruit ziet als troep? Of ben je er zo een die dan zegt: dat is zonde, daar kan ik nog wel wat mee?"



Verslaggever Thijs ging een dag mee met de Troep Taxi om zooi op te halen. Je ziet het in de zesde aflevering van de YouTube-serie Thijs Draait Mee:

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Sekspop naar de stort

Ook zelf nam hij altijd de ruwe pareltjes graag mee naar huis. "Ik doe dit nou al twee jaar. De eerste drie maanden hoardde ik ook alles bij elkaar, maar daarna kon Troep Taxi ook bij mijzelf komen. Ik heb toen gezegd: ik neem niks meer mee." "Ik heb wel hele bijzondere dingen mee moeten nemen bij mensen hoor", zegt Kuipers op een intrigerende toon. "Bijvoorbeeld een sekspop. Zo'n echte die ook in zo'n winkel zou liggen. En die man vertelde het me ook heel erg luchtig. 'Ja, pak die ook maar mee.'" Makkelijk bleek dat niet: "Ze zat in zo'n flight case, dat ding was pokke zwaar." Dan is het tijd om de handen uit de mouwen te steken. Samen met onze verslaggever sleept Kuipers een loeizwaar tafelblad naar beneden. Normaal gesproken staat het vuil vaak gewoon langs de straat. Dan is het voor Kuipers een kwestie van inladen en gaan. "Dan doe ik wel eens zeven tot twaalf adresjes per dag."

Verslaving

Voor zijn avontuur met de Troep Taxi was Kuipers jarenlang zelfstandig ondernemer in de bouw. Uiteindelijk kreeg zijn verslaving de overhand. Het moest anders en hij besloot af te kicken. "Toen ik uit de kliniek kwam ging het niet goed met me", legt de Eindhovenaar uit. In de nasleep van zijn traject kampte hij met financiële problemen. "Het scheelde echt niet veel, de gemeente kwam al langs voor de bijstand."

Stan en verslaggever Thijs bij de Troep Taxi. (Foto: Omroep Brabant.)