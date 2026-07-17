Holleeder mag EBI uit: zo ziet zwaarbeveiligde gevangenis er van binnen uit
De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught wordt binnenkort verlaten door een van 's lands bekendste criminelen: Willem Holleeder. Dat maakte zijn advocaat vrijdag bekend. Holleeder zat meer dan elf jaar in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland, nu wordt hij overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hieronder zie je hoe de EBI, nog even het 'thuis' van Holleeder, er van binnen uitziet.
Het zal niemand verbazen dat er maar weinig details over de EBI bekend zijn. Het is niet voor niks de zwaarst beveiligde gevangenis van het land. Toch kregen journalisten vorig jaar de kans om een bezoek te brengen aan het 'thuis' van de zwaarste criminelen van ons land, onder wie dus Willem Holleeder.
Ook Omroep Brabant-misdaadverslaggever Willem-Jan Joachems was erbij. "Achter zware metalen poorten en glas is het nu echt alles inleveren. Autopapieren, sleutels, paspoort, bankpassen, zelfs je toegangspas. Bij sommigen blijft het maar piepen. De schoenen gaan uit. Er zit een beetje metaal in", zei hij in 2025 over zijn bezoek aan de EBI.
Eenmaal binnen is het 'totale desoriëntatie': "Er begint een andere wereld van kromme, schuin-lopende, oplopende en dalende gangenstelsels, zonder ramen. Met kunstlicht en intercoms."
Overal camera's en microfoons
Groene kleuren kenmerken de Maximum Security Prison, zoals ze zulke complexen in Amerika noemen. Deuren openen gebeurt in de meldkamer op afstand, want gevangenispersoneel kijken en luisteren mee met camera's en microfoons.
De deur opent alleen als de ander dicht is: het zijn sluizen. Je loopt er dus niet zomaar in of uit.
Journalisten mochten tijdens het bezoek zelf geen foto's maken, maar de Dienst Justitiële Inlichtingen deelde wel deze foto's:
Niet alleen binnen is de beveiliging van het hoogste niveau. Medewerkers van de EBI zijn weleens doelwit geweest van misdaadnetwerken die nadachten over bevrijdings- en gijzelingsacties.
Na de dreigingen van de voorbije jaren wapende de gevangenis zich, met onder meer grote rollen vlijmscherp NAVO-prikkeldraad. "Overal: op het dak, langs de ramen. Soms dubbel gelegd. De extra beveiligde inrichting is nog eens extra beveiligd", vertelt onze misdaadverslaggever over het bezoek.
Nieuw tussen de 24 EBI-cellen is een extra cel voor probleemgevallen. "In die cel hoor en zie je niks. Hij is bedoeld voor hele extreme situaties. Bij hoge uitzondering te gebruiken", zegt een manager. En hij blijkt al een keer gebruikt, maar namen worden er niet genoemd.
Topcriminelen hadden oogcontact
Dieper in het EBI-complex zitten de cellen. Daar valt ook op dat nog steeds verbouwd wordt. Er zijn meer compartimenten dan vroeger. Op een trap hadden topcriminelen per ongeluk een paar seconden contact. Dat moet voorkomen worden. Er zijn meer ruimtes gescheiden met extreem dik glas en deuren.
De telefooncel naast de fitnessruimte is ook afgeschaft. "Het is systeem was lek. Bij het bellen merkten we dat er werd doorgeschakeld en dat er aan de andere kant toch andere mensen bij waren", legde een medewerker uit.
Niet alles is hypermodern. De recreatieruimte lijkt vooral sober en old school. Met een Playstation 2. Simpel en los van het internet.
Nieuwe cellen
Er wordt nog altijd gewerkt aan de uitbreiding van de EBI, "Er komen twaalf cellen bij. We bouwen eerst die aanbouw. Dan breken we de muur door en verbinden we alles. Zo begin 2027 leveren we alles op", zei gevangenisdirecteur Cees Niessen in 2025.
In 'Misdaad Uitgelegd' zie je nog meer over de beveiliging van de EBI: