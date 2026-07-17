Holleeder mag EBI uit: zo ziet zwaarbeveiligde gevangenis er van binnen uit

De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught wordt binnenkort verlaten door een van 's lands bekendste criminelen: Willem Holleeder. Dat maakte zijn advocaat vrijdag bekend. Holleeder zat meer dan elf jaar in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland, nu wordt hij overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hieronder zie je hoe de EBI, nog even het 'thuis' van Holleeder, er van binnen uitziet.

Het zal niemand verbazen dat er maar weinig details over de EBI bekend zijn. Het is niet voor niks de zwaarst beveiligde gevangenis van het land. Toch kregen journalisten vorig jaar de kans om een bezoek te brengen aan het 'thuis' van de zwaarste criminelen van ons land, onder wie dus Willem Holleeder.

Ook Omroep Brabant-misdaadverslaggever Willem-Jan Joachems was erbij. "Achter zware metalen poorten en glas is het nu echt alles inleveren. Autopapieren, sleutels, paspoort, bankpassen, zelfs je toegangspas. Bij sommigen blijft het maar piepen. De schoenen gaan uit. Er zit een beetje metaal in", zei hij in 2025 over zijn bezoek aan de EBI.

Eenmaal binnen is het 'totale desoriëntatie': "Er begint een andere wereld van kromme, schuin-lopende, oplopende en dalende gangenstelsels, zonder ramen. Met kunstlicht en intercoms."

Overal camera's en microfoons

Groene kleuren kenmerken de Maximum Security Prison, zoals ze zulke complexen in Amerika noemen. Deuren openen gebeurt in de meldkamer op afstand, want gevangenispersoneel kijken en luisteren mee met camera's en microfoons.

De deur opent alleen als de ander dicht is: het zijn sluizen. Je loopt er dus niet zomaar in of uit.