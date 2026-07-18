Kamperen zonder krijsende kinderen: 'Wij verkopen geen poeha, maar rust'

Het aantal 'adults only'-campings neemt de laatste jaren behoorlijk toe. Op ruim 90 plekken in Europa kun je kamperen zonder kinderstemmetjes om je heen. In Brabant kun je op vier van die kindvrije plaatsen terecht. "Het mooie is dat er alleen maar gelijkgestemden komen kamperen", vertelt Aurora Witlox van camping De Graspol in Nijnsel.

Rik Claessen & Jos Verkuijlen Geschreven door

De laatste haring in de grond, de luifel is uitgeklapt, klapstoel in positie en dan: een huilend kind. Een waar horrorscenario voor sommige vakantiegangers. Zeker als het niet de eigen kinderen zijn. Voor kampeerders die liever kindvrij vakantievieren zijn er adult only-campings. En die zijn steeds meer in trek. Die kampeerplekken winnen aan populariteit in Europa. Volgens campingspecialist ACSI is het aantal volwassenencampings in de laatste vijf jaar ruim 41 procent gestegen: op negentig plekken in Europa kun je nu terecht voor kinderloze rust. In Brabant zijn er vier van dit soort campings. "Wij merken dat gasten het heel erg waarderen", vertelt Witlox.

"Mensen komen hier voor de stilte."

Verstopt onder de bomen van het Dommeldal nabij Sint-Oedenrode staat Aurora's camping. De charme van een adult only-camping is volgens haar duidelijk: "Mensen komen hier voor de stilte. We hebben veel bezoekers die werken in de zorg en het onderwijs, die willen even helemaal tot rust komen."

Op camping De Graspol zijn alleen achttienplussers welkom. Tot de bezoekers horen volgens Aurora veel mensen uit 'de grijze golf', maar ook veel jongeren. "We zien steeds meer twintigers en dertigers die het kamperen ontdekken en zich terugtrekken in de natuur. Het mooie is dat er alleen maar gelijkgestemden komen." En voor die kampeerders zet Aurora zich graag in: "Wij verkopen geen poeha, maar rust. Dat waarderen mensen."

Op camping De Graspol zijn alleen volwassenen welkom (foto: Omroep Brabant)

Kampeerders die ook liever 'jongeren' mijden, kunnen terecht in de Brabantse Kempen bij camping Lekker Buiten. "Bij ons zijn alleen bezoekers van 35 jaar of ouder welkom", vertelt Marian Intven. In 2024 startte ze haar camping in Reusel. Die 'harde leeftijdsgrens' is er met een reden: "In de omgeving zijn vaak evenementen zoals festivals of de kermis. Zo voorkomen we dat jongeren hier slapen na hun bezoek aan het evenement en dronken op de camping komen."

"Tentjes en caravans zijn niet heel geluidsdicht."