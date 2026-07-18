Effe Serieus speelt tóch Baila de Gasolina op de Zwarte Cross

Of het nu een publiciteitsstunt was of niet: de mannen van Effe Serieus hebben de Megatent van de Zwarte Cross zaterdagavond op z'n kop gezet met hun nummer Baila de Gasolina. Waar de organisatie zei dat ze het nummer helemaal beu waren, deed de kolkende menigte enthousiast mee.

Stunt of verbod? Beiden hielden voet bij stuk dat er echt een Bailaverbod gold op het festival. "Wij zijn er helemaal klaar mee", zei een woordvoerder van de Zwarte Cross tegen Omroep Brabant. "We konden dat nummer niet meer luchten of horen. Het nummer werd zelfs drieëndertig keer achter elkaar gedraaid in Café Harder, zo'n beetje het laatste baken van goede smaak dat de Zwarte Cross nog bezit."

De feestact met leden uit Liempde en Schijndel liet vorige week weten dat zij hun nummer Baila de Gasolina niet mochten spelen op het festival in Lichtenvoorde. Het riep direct veel vragen op bij fans: is het een publiciteitsstunt van de band of een bizarre maatregel van de organisatie?

De mannen van Effe Serieus snapten niets van die 'beslissing'. "Je boekt een act en dan ga je zeggen dat ze hun bekendste nummer niet mogen spelen. Het is flauwekul. Baila de Gasolina is onze grootste plaat. Ik blijf vinden dat wij als artiesten invulling mogen geven aan ons eigen optreden", zei bandlid Stephan toen.

Het bleef dagenlang gissen op sociale media voor fans en festivalbezoekers. Veel mensen dachten dat het wel een stunt moest zijn, waar het festival in het oosten om bekend staat.

Tent ging los

Zaterdagavond kwam het verlossende woord: de feestact zong met volle overtuiging hun zomerhit. Op foto's van Omroep Gelderland is te zien dat de kolkende menigte op het festival dat wel kon waarderen, want het was een groot feest. Festivalgangers gingen bij elkaar op de schouders zitten en een confettikanon vulde de Megatent.

De Zwarte Cross laat zaterdagavond op social media weten dat het Bailaverbod is opgeheven. "Toen zij desondanks Baila de Gasolina ten gehore brachten, zagen wij ons genoodzaakt de stekker uit de show te trekken. Maar uiteindelijk draait de Zwarte Cross niet om ons, maar om jullie. En dat jullie Baila de Gasolina vervolgens massaal en luidkeels meezongen, sprak boekdelen", schrijft het festival.

De mannen van de feestact laten zaterdag laat nog weten dat ze last minute toch een 'go' kregen. Eén ding lijkt in ieder geval duidelijk: het publiek is het Brabantse feestnummer verre van beu.