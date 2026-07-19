Zanger Jan Biggel in het huwelijksbootje gestapt met 'zijn' Helga

Feestzanger Jan Biggel is afgelopen vrijdag getrouwd met 'zijn' Helga. Dat heeft de zanger uit Liempde zondagochtend gedeeld in een bericht op sociale media.

Jan Biggel, artiestennaam van Jan van den Biggelaar, maakte afgelopen maart bekend dat hij in het huwelijksbootje zou stappen . Op zijn knie ging Jan niet, dat vond Helga overigens ook niet nodig. Het aanzoek was volgens haar 'hartstikke romantisch en leuk'.

Het korte, maar krachtige bericht bestaat uit een foto waarin het kersverse bruidspaar elkaar een zoen op de mond geeft. Jan in een casual chique pak, Helga in een witte jurk. De boodschap van de zanger kan in korte tijd al op honderden felicitaties rekenen .

De twee tortelduifjes lieten bij de bekendmaking van hun verloving weten dat ze hun bruiloft klein wilden houden. "Gewoon intiem met de vrienden en kennissen", vertelde Jan.

Jan en Helga lieten weten dat ze elkaars vrienden nog niet allemaal kenden. De bruiloft was dus een grote kennismaking. "Dan kan ik iedereen daar meteen voor het eerst zien", zei Jan in maart.

Huwelijksaanzoek in menukaart

Jan vroeg zijn Helga eind maart ten huwelijk in restaurant Hoeve 1827 in Oirschot. Dat deed hij met een A4'tje in een menukaart, waar de 'vraag der vragen' op stond.

Helga had het eerst niet door, maar kreeg pas in de gaten dat er iets aan de hand was toen anderen begonnen te filmen.

Jan en Helga vertelden in maart hoe het huwelijksaanzoek verliep: