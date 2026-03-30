Grote kennismaking op bruiloft Jan Biggel: 'Veel vrienden nog ontmoeten'

De bruiloft van Jan Biggel en zijn vriendin Helga zal voor vrienden en kennissen van de twee een grote eerste kennismaking zijn. De tortelduifjes hebben veel van elkaars naasten namelijk helemaal nog niet ontmoet. Lekker praktisch, maar ook leuk vindt Biggel het. "Iedereen kan elkaar daar meteen voor het eerst zien", vertelt de zanger uit Liempde.

Veel regelen Lang de tijd heeft Helga daar niet voor. Het koppel is van plan om al in juli te gaan trouwen. De komende weken zal dus veel geregeld moeten worden. Denk aan een trouwlocatie, een ambtenaar en wat dacht je van ringen? Die zijn er namelijk nog niet en gaan ze binnenkort kopen. Dat vindt Jan ook veel leuker om samen te doen.

Op zijn knie is Jan niet gegaan, dat vond Helga overigens ook niet nodig. Het aanzoek was volgens haar hartstikke romantisch en leuk. Wel moet ze alles nog verwerken.

De twee tortelduifjes willen hun bruiloft klein houden. "Gewoon intiem met de vrienden en kennissen", zegt Jan. En weet je wat het bijzondere is? Jan kent helemaal nog niet alle vrienden van Helga en andersom ook niet. Het wordt dus een grote kennismaking. “Dan kan ik iedereen daar meten voor het eerst zien."

Voor de rest zal het niet een traditionele bedoeling zijn en slaan de twee een witte jurk en zwart pak liever over. Wat ze dan wel aan gaan doen, weten ze nog niet.

Aanzoek met menukaart

Jan vroeg zijn Helga zondag ten huwelijk in restaurant Hoeve 1827. In de menukaart van zijn vriendin zat een speciale boodschap verstopt met daarin een belangrijke vraag. Helga had eerst alleen niet door wat er in de kaart stond en vroeg nog aan Jan of hij ook zo’n briefje erin had zitten. Dat had hij natuurlijk niet.

Op dat moment zag ze ook dat Jan en anderen mensen uit het restaurant aan het filmen waren. "Ik dacht ik heb iets gemist", vertelt ze. En iets gemist had ze zeker, concludeert Jan. Daarna kwam het besef en zei ze ja.