Sluiting Merwedebrug is klap voor transportbedrijf: 'Dit gaat geld kosten'

Het was een complete verrassing voor Transportbedrijf Adriaanse in Raamsdonksveer: het sluiten van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Het bedrijf van Henk Adriaanse maakt veel gebruik van de overgang bij Sleeuwijk en zal nu dus andere routes moeten gaan rijden. "Dat gaat geld kosten", zucht de transportbaas.

Rik Claessen Geschreven door

Zaterdagmiddag maakte Rijkswaterstaat bekend er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen rijden. De boogconstructie van de brug is op meerdere plekken minder sterk dan gedacht, zo bleek na onderzoek. Het zwaardere verkeer is dus niet meer welkom op de brug. Zo ook de vele vrachtwagens van Henk Adriaanse. Zijn chauffeurs zullen nu moeten omrijden en daarmee duren veel ritten bijna twee keer zo lang. "Voor een rit naar Amsterdam zijn we minimaal 45 minuten langer onderweg, enkele richting."

"Het sluiten van de brug maakt het nog duurder voor ons."

De timing van de sluiting is volgens Adriaanse op zijn minst erbarmelijk te noemen. "De afgelopen weken hebben we last gehad van de wegafsluiting tussen Gorinchem en Utrecht. Nu wordt de brug gesloten", zegt Adriaanse.

De extra reistijd valt ongunstig samen met de nieuwe vrachtwagenheffingen die per 1 juli zijn geïntroduceerd. Deze maken de transportkosten duurder. Het geld dat deze accijns oplevert gaat de overheid investeren om de transportsector te verduurzamen. Dat de vrachtwagens van Adriaanse nu moeten omrijden, stuwt de kosten verder omhoog. "Het gros van de kosten die wij maken zijn personeelskosten", legt Adriaanse uit. Oftewel: de chauffeurs die betaald moeten worden. Hoe langer een chauffeur moet rijden, hoe hoger de kosten. "Met die nieuwe vrachtwagenheffing zijn onze kosten al gestegen. Het sluiten van de brug zorgt voor langere reistijd en dat maakt het nog duurder voor ons. Dit gaat ons geld kosten."

"Deze afsluiting zal het niet beter maken."

Adriaanse weet nog niet waar hij aan toe is: "Wij hebben nu vooral behoefte aan informatie en duidelijkheid. Voor hoe lang is de brug gesloten? Wat zijn de gevolgen? Dan kunnen we beter berekenen hoe we moeten handelen. Nu blijft het een gok welke kosten we moeten doorbelasten aan onze klanten. Met zoveel onduidelijkheid zal je dat altijd fout doen." Rijkswaterstaat heeft nog geen indicatie gegeven van hoe lang de brug blijft afgesloten voor vrachtverkeer. Dat is tegen het zere been van Adriaanse. "Morgenvroeg vertrekken er vijftig vrachtwagens. Ik verwacht dat er zeker twintig daarvan flink extra reistijd hebben." Afhankelijk van hoe lang de afsluiting gaat duren, verwacht Adriaanse dat de extra kosten ook in de winkel te merken zullen zijn. "Hoe ga je dat aan klanten uitleggen? Die snappen het op een gegeven moment ook niet meer waarom de producten in de winkel steeds duurder worden." "Ik wil ze adviseren de problemen binnen 4 weken op te lossen", zegt Adriaanse. Een situatie waarbij de brug langer is afgesloten ziet de transportbaas niet rooskleurig in voor de transportbranche. Voor nu vraagt Adriaanse vooral naar duidelijkheid vanuit de overheid. "Ik hoop dat ze weten wat ze hebben gecreëerd", sluit hij af.