Merwedebrug niet stevig genoeg: vrachtwagens mogen er niet meer over

Vrachtwagens mogen vanaf zaterdagmiddag half zes niet meer over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. In de stalen boogconstructie zijn meerdere plekken minder sterk dan eerder werd aangenomen. Dat meldt Rijkswaterstaat. Met de afsluiting herhaalt de geschiedenis zich: tien jaar geleden, in 2016, was de brug maandenlang dicht voor vrachtwagens.

Rijkswaterstaat kan niet langer garanderen dat de de constructie veilig is voor zwaar verkeer. Het staal is minder sterk dan eerder gedacht. Daarom kunnen de stalen platen, waaruit de boog is opgebouwd, onder hoge druk gaan vervormen. Door vrachtverkeer te weren, moet de belasting van de brug afnemen. Het verbod geldt voor alle vrachtauto’s. Auto's en ander verkeer kunnen nog wel gewoon over de brug blijven rijden. Lijnbussen en hulpdiensten vallen niet onder het verbod voor vrachtverkeer. Deze uitzondering is volgens Rijkswaterstaat nodig 'om de bereikbaarheid van de regio te behouden'. Extra reistijd en omleidingen

Door deze maatregel moet vrachtverkeer gebruikmaken van alternatieve routes. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de A15, A16 en A59 of via de A15, A2 en A59. Het vervoer van gevaarlijke stoffen maakt gebruik van de A2.

Rijkswaterstaat doet aanvullend onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de brugconstructie. Zodra hier meer over duidelijk is en er vervolgstappen gaan volgen, laat de wegenbeheerder dat weten. Belangrijke schakel

De Merwedebrug bij Gorinchem is een belangrijke schakel in de A27. De brug loopt van Gorinchem (Zuid-Holland) over de rivier de Boven-Merwede naar Sleeuwijk. Dagelijks maken tienduizenden weggebruikers gebruik van deze oversteek en varen er honderden schepen over de Boven-Merwede. De huidige brug stamt uit de jaren zestig en wordt al decennialang intensief gebruikt.

Er staan al omleidingsborden voor vrachtwagens (foto: Omroep Brabant).