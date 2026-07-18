Merwedebrug niet stevig genoeg: vrachtwagens mogen er niet meer over
Vrachtwagens mogen vanaf zaterdagmiddag half zes niet meer over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. In de stalen boogconstructie zijn meerdere plekken minder sterk dan eerder werd aangenomen. Dat meldt Rijkswaterstaat. Met de afsluiting herhaalt de geschiedenis zich: tien jaar geleden, in 2016, was de brug maandenlang dicht voor vrachtwagens.
Rijkswaterstaat kan niet langer garanderen dat de de constructie veilig is voor zwaar verkeer. Het staal is minder sterk dan eerder gedacht. Daarom kunnen de stalen platen, waaruit de boog is opgebouwd, onder hoge druk gaan vervormen.
Door vrachtverkeer te weren, moet de belasting van de brug afnemen. Het verbod geldt voor alle vrachtauto’s. Auto's en ander verkeer kunnen nog wel gewoon over de brug blijven rijden.
Lijnbussen en hulpdiensten vallen niet onder het verbod voor vrachtverkeer. Deze uitzondering is volgens Rijkswaterstaat nodig 'om de bereikbaarheid van de regio te behouden'.
Extra reistijd en omleidingen
Door deze maatregel moet vrachtverkeer gebruikmaken van alternatieve routes. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de A15, A16 en A59 of via de A15, A2 en A59. Het vervoer van gevaarlijke stoffen maakt gebruik van de A2.
Rijkswaterstaat doet aanvullend onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de brugconstructie. Zodra hier meer over duidelijk is en er vervolgstappen gaan volgen, laat de wegenbeheerder dat weten.
Belangrijke schakel
De Merwedebrug bij Gorinchem is een belangrijke schakel in de A27. De brug loopt van Gorinchem (Zuid-Holland) over de rivier de Boven-Merwede naar Sleeuwijk.
Dagelijks maken tienduizenden weggebruikers gebruik van deze oversteek en varen er honderden schepen over de Boven-Merwede. De huidige brug stamt uit de jaren zestig en wordt al decennialang intensief gebruikt.
Eerder dicht
De Merwedebrug is van oktober 2016 tot december 2016 ook al dicht geweest voor vrachtverkeer, omdat er kleine haarscheurtjes waren gevonden in de stalen draagbalken van de brug.
Dat had kunnen uitlopen in een ramp net zoals met de Morandibrug in het Italiaanse Genua. Dat stelden emeritus hoogleraar veiligheidskunde en rampenbestrijding Ben Ale en hoogleraar constructieleer Rob Nijsse van de TU Delft in 2019 bij EenVandaag.
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur zei destijds dat dat niet het geval was. "Als een brug niet meer aan het vereiste veiligheidsniveau voldoet, betekent dat niet dat de brug ook daadwerkelijk bezwijkt", zei de minister toen.
Nieuwe bruggen
Na de sluiting voor vrachtwagens in 2016 kwamen er plannen om de brug over de Boven-Merwede te vervangen. Rijkswaterstaat gaat deze de komende jaren bouwen. De bruggen worden breder en krijgen meer rijstroken en vluchtstroken. Het westelijke deel van de nieuwe brug zou volgens planning in 2031 open moeten gaan. Dit moet volgens Rijkswaterstaat in de toekomst zorgen voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming.