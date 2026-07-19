Johny zat onder het bloed na steekpartij Helmond: 'Ik moest ze toch helpen'
Buurtbewoner Johny sloeg zaterdagnacht te hulp na een steekpartij in Helmond, een paar deuren verder. Daarbij raakten een vrouw (55) gewond en een man (39) zwaargewond. De buurman klopte even daarvoor in paniek bij hem aan. "Hij zei dat ik 112 moest bellen, omdat ze elkaar aan het afslachten waren."
Johny van Deursen lag rond kwart voor drie te slapen toen hij een zeer bezorgde buurtbewoner om hulp hoorde schreeuwen. Die buurtbewoner had al overal in de buurt geprobeerd om mensen wakker te krijgen, maar alleen Johny deed de deur open, vertelt hij.
"Terwijl ik mij aankleedde, belde de buurtbewoner met 112 met mijn telefoon", vertelt Johny. Ondertussen liep hij naar het appartement toe waar het zou zijn misgegaan.
Johny zag daar dat de deur van het appartement wagenwijd open stond. In de deuropening lag een vrouw op de grond. Ze boog voorover. Een jongere man leunde op haar rug. "Met zijn hand hield hij zijn eigen keel dicht", zegt Johny. "Daar had hij een steekwond."
Op de grond en in de keuken was het een en al bloed, vervolgt hij. "De politie en de ambulance waren er snel." De man werd meegenomen door het ambulancepersoneel. Daarna tilde Johny zelf de gewonde vrouw op.
Moeder en schoonzoon
"Ze hield me vast, dus ik zat zelf ook helemaal onder het bloed." Hij bracht haar vervolgens naar de ambulance. De twee gewonden werden niet veel later met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
Volgens Johny ging het om een uit de hand gelopen ruzie tussen de bewoonster en haar schoonzoon. "Die vrouw heeft altijd haar deur open. Ze is heel vriendelijk en is altijd aan het koken of aan het poetsen. Die schoonzoon is ook altijd vriendelijk."
Wat er aan de ruzie vooraf is gegaan, is nog altijd onduidelijk, ook voor Johny. "We weten het allemaal niet. Het is heftig, ja. Zeker als ze je midden in de nacht wakker kloppen en je weet niet wat je aantreft. Ik ben geen jongen die bang is, maar je moet toch behulpzaam zijn."
De politie doet onderzoek. In de loop van de ochtend werd al bekend dat de vrouw (55) na behandeling in het ziekenhuis is aangehouden. De man (39) is zwaargewond.
De politie deed zaterdagnacht onderzoek in de flat: