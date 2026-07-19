Johny zat onder het bloed na steekpartij Helmond: 'Ik moest ze toch helpen'

Buurtbewoner Johny sloeg zaterdagnacht te hulp na een steekpartij in Helmond, een paar deuren verder. Daarbij raakten een vrouw (55) gewond en een man (39) zwaargewond. De buurman klopte even daarvoor in paniek bij hem aan. "Hij zei dat ik 112 moest bellen, omdat ze elkaar aan het afslachten waren."

Johny van Deursen lag rond kwart voor drie te slapen toen hij een zeer bezorgde buurtbewoner om hulp hoorde schreeuwen. Die buurtbewoner had al overal in de buurt geprobeerd om mensen wakker te krijgen, maar alleen Johny deed de deur open, vertelt hij. "Terwijl ik mij aankleedde, belde de buurtbewoner met 112 met mijn telefoon", vertelt Johny. Ondertussen liep hij naar het appartement toe waar het zou zijn misgegaan. Johny zag daar dat de deur van het appartement wagenwijd open stond. In de deuropening lag een vrouw op de grond. Ze boog voorover. Een jongere man leunde op haar rug. "Met zijn hand hield hij zijn eigen keel dicht", zegt Johny. "Daar had hij een steekwond."