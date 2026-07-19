Man (39) zwaargewond na steekpartij, vrouw (55) opgepakt

Een 55-jarige vrouw is opgepakt na de steekpartij van zaterdagnacht in een appartement aan het Ameidepark in Helmond. Een 39-jarige man raakte hierbij zwaargewond. Dat heeft de politie zondagochtend bekendgemaakt.

Na behandeling in het ziekenhuis werd de vrouw aangehouden. Zij is vastgezet en wordt verhoord. De politie is een onderzoek gestart.

Aan het steken zou een ruzie binnen de familiesfeer vooraf zijn gegaan. De man en vrouw zijn allebei naar een ziekenhuis gebracht.

Rond kwart voor drie 's nachts werd de politie gewaarschuwd . Toen de agenten aankwamen bij het huis, zagen zij de zwaargewonde man en de gewonde vrouw.

Het appartement waar de steekpartij plaatsvond, ligt bij een woonzorgcentrum van Savant, maar zou daar geen onderdeel van zijn.

'Vrouw zat onder het bloed'

Een buurtbewoner vertelt zondagochtend dat ze ‘s nachts wakker werd omdat een man op de ramen van de andere appartementen aan het bonken was en om hulp riep. Dat bleek een buurman van het huis waar de steekpartij plaatsvond. “Hij riep om hulp en dat we 112 moesten bellen. Een andere man is toen gaan helpen.”

De vrouw is daarna gaan kijken en zag toen dat de hulpdiensten er al waren. “Ik zag de 55-jarige vrouw zitten, ze zat onder het bloed. Een van de bewoners had haar vast en zat ook onder het bloed.”

De vrouw kent de bewoners niet goed, “ik heb laatst een keer met een man kennis gemaakt.” Ze weet niet wat er gebeurd kan zijn. “Maar ik schrik hier eerlijk gezegd niet meer heel snel. In deze buurt gebeuren wel vaker dingen.”

De politie deed zaterdagnacht onderzoek in de flat: